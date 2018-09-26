Доллар в Украине снова рванул вверх

Сегодня, 17:13

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Нацбанк установил стоимость «зеленого» на 27 сентября



Фото: Pixabay

На четверг, 27 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:







26.09

27.09

Изменение

1 доллар США

28,06 грн

28,14 грн

+ 0,08 грн



Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара поднялся на восемь копеек. В целом, до сентября выше 28 гривен доллар не поднимался с конца января 2018 года.

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Напомним, также Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

При этом НБУ отказался «подтягивать» курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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