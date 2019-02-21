Доллар в Украине пробьет психологическую отметку: гривня вырастет — Обозреватель

Курс доллара в Украине к началу марта снизится с 27,08 грн/$ (по состоянию на 21 февраля) до 26,8 грн/$. Таким образом, валюта снова пробьет психологическую отметку и опустится ниже 27 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. «На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн», – прогнозирует эксперт.

курс валют

Потенциал подорожания доллара, которое началось после 7 февраля, уверен эксперт, оказался быстро исчерпан. Начиная с 15 февраля гривня укреплялась к доллару на межбанке каждый день, хотя размеры этого ежедневного укрепления и были достаточно скромными.

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