Доллар в Украине постепенно дорожает — Нацбанк обновил курс валют

2018-09-17 12:04 18

Национальный банк Украины установил курс валют по отношению к гривне на понедельник, 17 сентября.

По сравнению с курсом предыдущего рабочего дня стоимость доллара США увеличилась на 3 коп. и составила 28,15 грн.

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Евро подорожал 22 коп. – курс установлен на отметке в 32,90 грн.

Стоимость российского рубля незначительно подорожала – до 0,412 грн.

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