Доллар в Украине опустился ниже психологической отметки: сколько стоит валюта — Обозреватель

Курс доллара в Украине 21 января на наличном рынке подешевел за прошедшие выходные на 13 коп., а справочный курс НБУ – на 5 коп. Так, средний курс продажи составил 28,07 грн/$, а курс НБУ – 27,98 грн/$.

Как свидетельствуют данные банковских учреждений и регулятора, американскую валюту у населения покупают по курсу 27,8 грн/$, что на 13 коп. дороже ранее установленной цены. Справочный курс Национального банка снизился с 28,03 до 27,98 грн/$.

Курс доллара

Причин для укрепления несколько: приближается период выплаты налогов, закончились праздники, экспортеры получают первую валютную выручку. Все эти факторы способствуют росту предложения на валютном рынке.

Чем больше долларов продают в Украине, тем дешевле он стоит. Так, уже несколько лет Нацбанк проводит политику свободного курсообразования. То есть цена валюты определяется рыночными факторами, а не вручную регулируется НБУ.

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