Доллар в Украине может опуститься до психологической отметки: прогноз до Нового года — Обозреватель

В Украине курс доллара до конца декабря при благоприятных факторах может опуститься до 28 грн/$ (по состоянию на 5 декабря – около 28,2 грн/$).
Такой прогноз предоставил OBOZREVATEL старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. При этом эксперт допускает, что при действии негативных факторов стоимость доллара может подняться до 29 грн/$. Главный риск – обострение военной агрессии. В таком случае курс может преодолеть и эту отметку.
«Военное положение в текущем формате не повлияет на гривню в долгосрочной перспективе. Но если оно будет продолжено и примет более жесткие формы, тем более в случае активной фазы боевых действий, гривня будет падать. Также есть опасения относительно сокращения денежных перечислений украинцев из России, ухудшения логистики и блокирования поставок в Россию через третьи страны», – отмечает Андрей Шевчишин.
При этом панические настроения населения после введения военного положения идут на спад, и это уменьшает спекулятивное давление на гривню.
Как снизить курс доллара в Украине
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Что позитивно повлияет на курс:
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кредиты от МВФ и ЕС;
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удерживание колебаний с помощью валютных интервенций от НБУ.
Что негативно повлияет на курс:
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активные бюджетные выплаты (чем больше гривни, тем больше покупают доллары);
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обострение военной агрессии со стороны России;
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блокирование транспортного потока в Азовском море.
Напомним, что вечером 25 ноября президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения. 26 ноября 276 народных депутатов Украины также поддержали инициативу Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, население на фоне новостей о введении военного положения начало активнее покупать валюту. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые за два дня подняли стоимость доллара на 1,5-2 грн/$. Однако возможности по покупке валюты как у населения, так и у банков ограничены.
В IMF group Ukraine считают, что ажиотажный спрос на валюты со стороны населения не должен продолжаться дольше 7-10 дней. После этого курс может вернуться к отметке 28-28,5 грн/$.