Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале — СЕГОДНЯ

Сегодня, 07:51

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Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится



Фото: Pixabay

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Александра Романюк

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2019-02-01T07:51:00+02:00

Экономика

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Январь выдался для доллара довольно нетипичным, если сравнивать с предыдущими годами. Существенного новогоднего подорожания американской валюты, к которому украинцы уже почти привыкли с тех пор, как Нацбанк в 2015 году отказался от жесткого регулирования курса, нынешней зимой практически не было. 27 декабря гривня укрепилась до 27,27. Начав год со значения 27,68 грн за доллар, к 4 января курс доллара упал до январского минимума – 27,51 грн. Затем на протяжении недели был период, отдаленно напоминавший новогодние курсовые скачки минувших лет: до 11 января доллар дорожал, за неделю отвоевав у гривни 76 копеек. Но, как оказалось, его 28,27 грн по состоянию на 11 января – это был предел возможностей. Уже 12 января гривня вновь стала укрепляться, лишь пару раз незначительно отклоняясь от этой траектории. А в последнюю неделю января ее курс фактически дрейфовал в пределах 27,75 с тенденцией ко снижению.

Курс наличного доллара в последние дни января держится даже ниже банковского, что позволяет предположить: тенденция к укреплению гривни сохранится в ближайшее время.

Напомним, недавно в интервью сайту «Сегодня» глава НБУ Яков Смолий констатировал, что с середины 2017 года сезонные курсовые колебания начали исчезать.

«Сейчас бизнес уже стал приспосабливаться к режиму гибкого курсообразования, понимая, что сезонные колебания могут ему навредить. И с прошлого года мы видим, что сезонность стала исчезать. Например, импортеры понимали, что в зимний сезон доллар будет расти перед праздниками, поэтому приобрели доллар заранее, когда он был дешевле. Из-за этого мы практически не увидели колебаний. Поэтому мы понимаем, что сезонный фактор будет постепенно терять влияние на валютный рынок», – сказал Яков Смолий.

Эксперты говорят, что, помимо «адаптации» бизнеса к плавающему курсу, для отсутствия резких колебаний курса в январе было еще несколько причин.

«Немного большей была экспортная выручка аграрного сектора. Плюс у людей не было избытка денег на руках, потому что в конце декабря не было выплаты январских пенсий и зарплат, в прошлые годы предновогодние выплаты в декабре приводили к дополнительному давлению на гривню. Кроме того, еще влиял фактор спекулянтов, которые заводят в Украину валюту, продают на межбанке и покупают облигации. Доходность по облигациям сейчас очень высокая, и они, понимая, что до конца первого квартала, до выборов, ситуация в Украине будет стабильной, рассчитывают заработать на покупке ОВГЗ. Ну, и, конечно, перед выборами в экономику вбрасывается большое количество дополнительных долларов», – перечисляет экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Определяющие тенденции февраля эксперты видят по-разному. Соответственно, и их прогнозы относительно курса гривни несколько отличаются.

Так, управляющий партнер инвесткомпании Capital Times Эрик Найман обращает внимание, что курс доллара во многом определяется монетарной политикой Федеральной резервной системой США. А ФРС своими действиями пытается «оттягивать начало экономического кризиса к 2020 году», и эта политика играет «против доллара». Однако гривня оказывается в выигрышной позиции.

«До августа курс гривны будет оставаться стабильным со слабой тенденцией к укреплению (спасибо деньгам от заробитчан и айтишников, плюс спросу на ОВГЗ)», – спрогнозировал Эрик Найман.

Борис Кушнирук также считает, что в ближайший месяц определяющими окажутся факторы, играющие в пользу укрепления украинской национальной валюты. В частности, продолжится влияние фактора «денег на выборы».

«Я не думаю, что гривня будет существенно укрепляться, но и девальвировать особо не будет. Я думаю, в феврале курс будет держаться в пределах между 27 и 28 грн», – говорит он.

Эксперт полагает, что о снижении тенденции сезонных колебаний можно говорить только при условии стабильности в экономике. В нынешнем году особых потрясений он не прогнозирует, говорит, что начало мирового кризиса Украина может ощутить лишь в 2020 году. Таким образом, есть основания предвидеть, что в течение 2019 года сезонные колебания курса валют будут более сглажены и менее заметны, чем это было раньше.

А вот у экспертов ГК FOREX CLUB на февраль сохраняются девальвационные ожидания.

«В феврале в среднем гривна теряет 3,5% (за исключением 2015 года). И в этом году активность нерезидентов и завод средств под финансирование выборов будут снижаться, в то время как НБУ будет больше продавать, чем покупать валюты на межбанке. Рынок будет насыщаться ликвидностью за счет погашения ОВГЗ со стороны Минфина. Большой дефицит внешнеторгового баланса и снижение поступлений из таможни выступят факторами давления на гривну. Поэтому мы сохраняем девальвационные ожидания, но не более 28,5 грн. за доллар. Диапазон колебания гривны в феврале может составить 27,75-28,5 грн. за доллар», – говорит старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Напомним, ранее сайт «Сегодня» рассказывал о важных новшествах для кошельков украинцев в 2019 году, а также о том, какой прогноз для украинской экономики сделали представители отечественного бизнеса.

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АВТОР:

Александра Романюк

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