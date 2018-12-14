Доллар в Украине: аналитик спрогнозировал курс до конца года — Обозреватель

Курс доллара в Украине до 20 декабря будет находиться в пределах 27,7-27,8 грн/$ (по состоянию на 13 декабря – 27,9 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. «На ближайшую неделю мы ожидаем, что курс доллара к гривне стабилизируется вблизи нынешних уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,1 грн», – прогнозирует аналитик.

Отметим, с прошлого четверга официальный курс доллара снизился с 27,98 грн до 27,81 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,875/27,895 до 27,800/27,830 (-0,3%/-0,2%).

Курс доллара в Украине

Тенденция по снижению курса доллара на всех сегментах валютного рынка прервалась в среду, когда подорожал и «нал» в банках, и «безнал» на межбанке. Это связано с тем, что дефицит гривневой ликвидности в банковской системе сменился ее избытком, а экспортеры, напротив, от активных продаж валюты перешли к ее придерживанию.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в 2020 году, согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

К слову, постепенно роль доллара в мировой экономике может снизиться. Так, Европейская комиссия разработала план усиления роли евро в странах ЕС. В будущем такая политика может помочь частично отказаться от использования доллара и укрепить роль европейской валюты.





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