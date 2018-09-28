Доллар в обменниках продолжает дорожать

Фото: Корреспондент.net

В обменниках подорожал доллар

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 11,33 коп., курс покупки — на 9,83 коп.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро пятницы, 28 сентября, повысился по сравнению с 27 сентября на 11,33 коп. до 28,3552 UAH/USD, курс покупки — на 9,83 коп. до 28,0600 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,77 коп. до 32,6035 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,49 коп. до 33,1884 UAH/EUR.

Ранее в Нацбанке заявили, что к концу года курс гривны к доллару должен составить 28,5 гривен.

Как известно, проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен.

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