Вы здесь: Главная / Курс валют / Доллар в обменниках подскочил почти до 29 гривен | Korrespondent.net — Корреспондент.net

Доллар в обменниках подскочил почти до 29 гривен | Korrespondent.net — Корреспондент.net

Курс валют 27 Ноя 2018
Доллар в обменниках подскочил почти до 29 гривен | Korrespondent.net — Корреспондент.net
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Фото: Корреспондент.net

Доллар резко подорожал в обменниках

Курс гривны начал падать на фоне решения о введении военного положения. Межбанк также открылся снижением украинской валюты.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков утром во вторник, 27 ноября, вырос почти до 29 гривен.

Курс продажи наличного доллара повысился на 84,2 коп. до 28,8794 UAH/USD, покупки — на 26,64 коп. до 27,9677 UAH/USD

Средний курс покупки евро повысился на 29,41 коп. до 31,6484 UAH/EUR, курс продажи повысился на 85,25 коп. до 32,8223 UAH/EUR.

В то же время, торги на межбанке открылись долларом по 27,75-27,80 грн. По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день стоимость доллара выросла на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

Стоимость евро выросла на 6 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже — до 31,68-31,85 грн.

Как сообщалось, гривна начала снижаться накануне на фоне решения о введении военного положения. 

Национальный банк Украины на 27 ноября опустил курс гривны более чем на 10 копеек – до 27,89 гривен за доллар.

 

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник

← Наличный курс доллара вырос на 20 копеек, евро - почти на гривну - РБК-Украина Курс валют в Украине: что стало с долларом из-за военного положения - Главред →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top