Доллар в обменках удивит украинцев: Нацбанк опубликовал новый курс валют — politeka.net

Курс валют в Украине на 13 января 2019 года: после выходных курс доллара стабилизируется, Нацбанк укрепил гривну на 12 копеек.
В воскресенье 13 января будут действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:
100 долларов США – 2827.0148 гривны
100 евро – 3260.9616 гривны
10 российских рублей – 4.2282 гривны.
Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 13 января вырос до 28,27 грн. Курс евро НБУ на 13 января составляет 32,61 грн.
Известно, что на понедельник 14 января Нацбанк установил такой курс валют в Украине:
100 долларов США – 2815.3842 гривны
100 евро – 3246.9826 гривны
10 российских рублей – 4.2073 гривны.
Курс валют в Украине на 13 января
На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 11 января доллар и евро понесли существенные потери. Доллар подешевел к концу дня на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро упал на 34 копейки в покупке и на 35 копеек в продаже. Справочный курс доллара был установлен на уровне 28,16 грн, на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. К моменту завершения торгов на межбанке доллар понизился до уровня 28,04/28,08 грн. Курс евро к концу сессии опустился до 32,14/32,19 грн. Рубль подешевел до 0,4176/0,418.
Официальные курсы других иностранных валют на 13 января 2019 года НБУ установил на следующем уровне:
Злотый Польша – 7,59 грн
Фунт стерлингов Великобритания – 36,06 грн
Швейцарский франк – 28,92 грн
Юань Китай – 4,16 грн
Японская йена – 0,261 грн
Турецкая лира – 5,20 грн.
Как сообщалось, Верховный суд Украины изменил правила оформления кредитования. Теперь необходимо получать согласие супруга для получения кредита или на передачу имущества в залог.
Более того, Большая палата Верховного суда Украины решила, что заемщик обязан предоставить нотариально заверенное разрешение всех совладельцев имущества на оформление кредита. Совладельцами имущества считаются не только люди, указанные как владельцы в документах, но и ближайшие родственники. Если, например, жилье было приобретено в браке, то 50% квартиры принадлежит жене, даже если она не упоминается в документах.
Если у будущего заемщика такого разрешения нет, то он должен оформить отдельное право собственности на свою часть и только после этого сможет отдавать имущество в залог.
Напомним, доллар по 10: индекс «Биг Мака» показал, каким на самом деле должен быть курс валют.
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