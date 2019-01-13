Доллар в обменках удивит украинцев: Нацбанк опубликовал новый курс валют — politeka.net

Курс валют в Украине на 13 января 2019 года: после выходных курс доллара стабилизируется, Нацбанк укрепил гривну на 12 копеек.

В воскресенье 13 января будут действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2827.0148 гривны

100 евро – 3260.9616 гривны

10 российских рублей – 4.2282 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 13 января вырос до 28,27 грн. Курс евро НБУ на 13 января составляет 32,61 грн.

Известно, что на понедельник 14 января Нацбанк установил такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2815.3842 гривны

100 евро – 3246.9826 гривны

10 российских рублей – 4.2073 гривны.

Курс валют в Украине на 13 января

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 11 января доллар и евро понесли существенные потери. Доллар подешевел к концу дня на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро упал на 34 копейки в покупке и на 35 копеек в продаже. Справочный курс доллара был установлен на уровне 28,16 грн, на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. К моменту завершения торгов на межбанке доллар понизился до уровня 28,04/28,08 грн. Курс евро к концу сессии опустился до 32,14/32,19 грн. Рубль подешевел до 0,4176/0,418.

Официальные курсы других иностранных валют на 13 января 2019 года НБУ установил на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,59 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 36,06 грн

Швейцарский франк – 28,92 грн

Юань Китай – 4,16 грн

Японская йена – 0,261 грн

Турецкая лира – 5,20 грн.

Как сообщалось, Верховный суд Украины изменил правила оформления кредитования. Теперь необходимо получать согласие супруга для получения кредита или на передачу имущества в залог.

Более того, Большая палата Верховного суда Украины решила, что заемщик обязан предоставить нотариально заверенное разрешение всех совладельцев имущества на оформление кредита. Совладельцами имущества считаются не только люди, указанные как владельцы в документах, но и ближайшие родственники. Если, например, жилье было приобретено в браке, то 50% квартиры принадлежит жене, даже если она не упоминается в документах.

Если у будущего заемщика такого разрешения нет, то он должен оформить отдельное право собственности на свою часть и только после этого сможет отдавать имущество в залог.

Напомним, доллар по 10: индекс «Биг Мака» показал, каким на самом деле должен быть курс валют.

Как сообщала Politeka, инфляция ударит по Украине, Нацбанку предрекли катастрофу: новыйй прогноз.

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