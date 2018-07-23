Доллар устремился вверх: чего ждать украинцам

Вчера, 07:00

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Бакс подорожал на 20 копек. Всему виной — внешний долг и квоты ЕС



Автор фото: Анатолий Бойко, «Сегодня»

Добравшись до экватора лета более или менее спокойно, доллар перешел в стремительное наступление – за последние дни американская валюта подорожала в среднем на 20 коп. Еще в начале прошлой недели курс доллара составлял 26,21 грн, а уже сегодня – 26,44 грн. «Сегодня» узнала у экспертов, что творится с долларом и чего украинцам ждать до конца лета.

Причины

По словам аналитика Forex club Андрея Шевчишина, повышение курса было вполне планомерным и ожидаемым.





«Это обусловлено ситуацией на внешних рынках. Снизилась выручка экспортеров, снизились цены на агротовары, а также на продукцию горно-металлургического комплекса. Также ЕС ввел импортные квоты на металлопродукцию, под которые попала и Украина. К тому же иностранцы продали украинских гособлигаций на 40 млн грн, – говорит Шевчишин. – Из-за изменения структуры на внешних рынках резко упало предложение, а спрос остался на прежнем уровне».





А вот по словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, колебание связано с внешними финансовыми операциями Украины:





«Сейчас Минфин приступил к активной скупке валюты, потому что пришло время выплат по внешним долгам. Потому курс вполне ожидаемо незначительно взлетел, ведь ту же самую ситуацию мы наблюдали и месяц назад. Когда расчет произойдет, гривня снова отвоюет свои позиции».





Проверки и прогнозы

По прогнозу экспертов, до осени аномальных скачков курса валют больше не предвидится: он будет колебаться в пределах от 26 до 27 грн/доллар.

«До конца августа существенных колебаний не будет, за доллар будут просить в пределах 26,1-26,3 грн. А вот с осени, когда бизнес выйдет из летнего затишья и спрос на валюту начнет расти, доллар может подскочить уже до 27 грн, – считает Александр Охрименко. – А к концу года он может взлететь уже до 28 грн/доллар».

По словам Шевчишина, в будущем на курс может повлиять и возможное решение РФ ввести против украинских физ- и юрлиц ответные санкции.

Тем временем Нацбанк не только регулирует баланс спроса и предложения на валюту, но и проверяет тех, кто занимается обменом денег. За первое полугодие регулятор проверил более полутысячи «обменок» и выявил среди них почти 40 нелегальных в столице и 10 областях.

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