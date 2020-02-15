доллар упал на три копейки, а евро – на девять

Курс валют в Украине 15 февраля явно демонстрирует тенденцию укрепления гривны

Национальный бан Украины сообщил, каким будет курс доллара и евро на предстоящих выходных.

По сравнению с предыдущим финансовым днем, гривна смогла немного укрепить свои позиции и еще оттеснить доллар. Об этом рассказали в пресс-службе финансового регулятора.

По данным НБУ, официальные курсы валюты в Украине 15 февраля составят:

100 долларов США – 24,447 гривны;

100 евро – 26,4944 гривен;

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По сравнению с 14 февраля доллар упал на три копейки, а евро опустился на девять.

Отметим, что до этого мы предупреждали о том, что китайский коронавирус обойдется глобальной экономике в 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года.

Такой удар по мировой экономике будет первым за последние 11 лет, ведь непрерывный рост ВВП продолжался с 2009 года или 43 квартала. Об этом сообщают эксперты Capital Economics.

«В соответствии с нашими прогнозами, впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом», — заявил экономист Capital Economics Саймон Макадам.

Также специалист добавляет, что эпидемию остановят, а оставшееся время мировая экономика наверстает потерянное производство. В середине 2021 года ВВП достингет того уровня, на котором он и был бы, если бы не пришла эпидемия.

Больше всего пострадают развивающиеся страны Азии, так как туристы из Китая перестанут ездить, а также отсутсвие глобальных цепочек поставок из-за остановки работы китайских предприятий дадут о себе знать.

Среди развитых экономик больше всего пострадает Австралия. Ее ВВП очень сильно зависит от притока китайских туристов и экспорта в КНР.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.

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