Доллар упадет: в НБУ пообещали сильное укрепление гривне — Обозреватель

Курс гривни укрепится по отношению к доллару в первой половине 2019 года благодаря сезонным колебаниям, но ближе к осени украинская валюта может «просесть».

Об этом рассказал в эфире ObozTV руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари. По его словам, украинский рынок имеет «определенную зависимость от сезонных факторов».

Бахтари напомнил, что в прошлые годы в Украине осенью курс доллара «немного подскакивал, потому что шла закупка, активизировались импортеры».

«В этом году у нас очень хороший урожай. Сложилась ситуация на рынке, что у нас много предложения валюты, это привело к тому, что гривня укрепилась», – отметил он.

«У нас есть металлурги и аграрии, которые создают нам 80% экспортной выручки. Если у металлургов она более-менее равномерна в течение года, они продают независимо от сезона, то у аграриев активизация весной. Поэтому мы видим, что гривня укрепляется», – добавил представитель НБУ.

По словам Бахтари, в последние четыре года первое полугодие – это период наибольших поступлений валютной выручки.

«Может быть повторение ситуации прошлого и позапрошлого года, когда сначала курс немного ревальвирует, потом может немного девальвировать, но мы не имеем сейчас сверхвысоких колебаний», – считает он.

«Чем больше будет развиваться наш рынок, чем больше будет его объем, число игроков, операций, хеджирование рисков, деривативные инструменты, которые также должны появиться на нашем рынке, тем меньше будет таких сезонных колебаний», – заявил представитель Нацбанка.

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