Доллар существенно подешевел: установлен новый курс — politeka.net

Курс валют на 4 декабря 2018 года: доллар и евро существенно просели, НБУ укрепил гривну на 5 копеек по отношению к доллару

На вторник 4 декабря Национальным банком Украины установлены такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2817.2738 гривны

100 евро – 3192.5347 гривны

10 российских рублей – 4.2498 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 4 декабря упал на 5 копеек, до 28,17 грн. Курс евро НБУ на 4 декабря снизился на 13 копеек, до 31,93 грн. Курс российского рубля незначительно вырос.

В предыдущий банковский день, понедельник 3 декабря, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2822.2764 гривны

100 евро – 3205.8238 гривны

10 российских рублей – 4.2419 гривны.

Курс валют на 4 декабря

На украинском межбанковском валютном рынке в понедельник 3 декабря котировки активно шли вниз. Доллар подешевел на 4 копейки в покупке и на 7 копеек в продаже. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

В понедельник НБУ установил справочный курс доллара на уровне 28,1767 грн, на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем (в пятницу 30 ноября он составил 28,2311 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар понизился до уровня 28,14/28,16. Курс евро к концу сессии в понедельник упал до уровня 31,93/31,95.

В обменниках 3 декабря курсы валют разошлись в разных направлениях. Доллар подорожал на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже, до 28,15/28,20 грн. Наличный евро снизился на 5 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже, до 31,95/32,05.

Согласно свежим отчетам Международного валютного фонда, Украина стала самой бедной страной в Европе по уровню ВВП на душу населения. По этому показателю Украину опережает даже Молдова.

В свежем отчете валютного фонда за октябрь не только увеличен показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других государств. В частности, были пересмотрены показатели Молдовы, благодаря чему она обогнала нашу страну в рейтинге. Теперь Молдова занимает 133 место в мировой рейтинге, имея показатели $2694,469 ВВП на душу населения. Украина же оказалась на 134 месте с 2656,01 долларов ВВП на душу населения. Реальная зарплата в соседней стране также выше, чем в Украине. Так, средняя официальная зарплата во втором квартале текущего года в Молдове составляет $375,82, а в Украине — $325.53. Помимо этого, Украина занимает последнее место в Европе и по уровню официальной средней зарплаты.

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