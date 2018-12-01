Доллар существенно подешевел: опубликован курс на выходные — politeka.net

Курс валют на 1 декабря 2018 года: в последний банковский день недели на межбанке начался откат котировок, доллар и евро значительно подешевели.

В субботу 1 декабря действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2839.0932 гривны

100 евро – 3232.8754 гривны

10 российских рублей – 4.2607 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 1 декабря вырос до 28,39 грн. Курс евро НБУ на 1 декабря поднялся до уровня 32,33 грн.

В предыдущий банковский день, четверг 29 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2826.9049 гривны

100 евро – 3189.8795 гривны

10 российских рублей – 4.2228 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 30 ноября после паники начала недели наступило затишье, и котировки откатились назад. Доллар подешевел на 7 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Курс евро снизился на 22 копейки в покупке к концу торгов и на 24 копейки в продаже.

В пятницу НБУ установил справочный курс доллара на уровне 28,2311 грн, на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим днем (в четверг 28 ноября он составил 28,3984 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар опустился до уровня 28,17/28,20. Курс евро к концу сессии в пятницу снизился до уровня 31,93/31,96.

Официальные курсы других иностранных валют на субботу 1 декабря 2018 года установлены Нацбанком на таком уровне:

Злотый Польша – 7,53 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 36,27 грн

Швейцарский франк – 28,55 грн

Юань Китай – 4,09 грн

Японская йена – 0,251 грн

Турецкая лира – 5,50 грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплатам в Украине. Согласно новым правилам денежных переводов, теперь банкам и их клиентам разрешается использовать коммуникационные технологии Paperless. Нацбанк решил создать возможность для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширить круг участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы. Клиенты банков теперь смогут подавать электронные копии документов, чтобы перевести деньги за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте, а банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов.

Еще одно изменение касается того, что теперь разрешен перевод гривен в иностранную валюту при отправке. Получить денежный перевод из-за границы также можно будет в гривневом эквиваленте.

Напомним, военное положение в Украине: что будет с банками и кредитами.

Как сообщала Politeka, долларами будут выдавать зарплату: украинцам готовят революцию.

Также Politeka писала о новом прожиточном минимуме с 1 декабря: сколько он составит в Украине и на что повлияет.

Источник