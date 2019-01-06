Доллар совершил неожиданный разворот: опубликован курс валют на выходные — politeka.net

Курс валют в Украине на 6 января 2019 года: перед праздничными выходными доллар пошел вверх

В воскресенье 6 января продолжают действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые НБУ установил на пятницу:

100 долларов США – 2751.1682 гривны

100 евро – 3122.0257 гривны

10 российских рублей – 3.9602 гривны.

Согласно данным на сайте Нацбанка, курс доллара в Украине на 6 января составил 27,51 грн. Курс евро НБУ на 6 января понизился до 31,22 грн.

Напомним, в предыдущий банковский день, 3 января, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2768.8264 гривны

100 евро – 3171.4138 гривны

10 российских рублей – 3.9827 гривны.

Уже известно, что на 8 января НБУ установил курс доллара на уровне 27,71 грн.

Курс валют в Украине на 6 января

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 4 января котировки значительно поднялись. Доллар в покупке подорожал на 21 копейку, в продаже на 20 копеек. Евро поднялся к концу торгов при покупке на 9 копеек, продаже — на 8. Справочный курс доллара был установлен на уровне 27,69 грн, на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. К моменту завершения торгов на межбанке доллар вырос до уровня 27,78/27,80 грн. Курс евро к концу сессии повысился до 31,53/31,56 грн. Рубль оказался на отметке 0,4083/0,4090.

В воскресенье 6 января будут действовать такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 354336.71 грн

Серебро – 4247.80 грн

Платина – 215966.70 грн

Палладий – 348573.01 грн.

Согласно свежим отчетам Международного валютного фонда, Украина стала самой бедной страной в Европе по уровню ВВП на душу населения. По этому показателю Украину опережает даже Молдова.

В свежем отчете валютного фонда за октябрь не только увеличен показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других государств. В частности, были пересмотрены показатели Молдовы, благодаря чему она обогнала нашу страну в рейтинге. Теперь Молдова занимает 133 место в мировой рейтинге, имея показатели $2694,469 ВВП на душу населения. Украина же оказалась на 134 месте с 2656,01 долларов ВВП на душу населения. Реальная зарплата в соседней стране также выше, чем в Украине. Так, средняя официальная зарплата во втором квартале текущего года в Молдове составляет $375,82, а в Украине — $325.53. Помимо этого, Украина занимает последнее место в Европе и по уровню официальной средней зарплаты.

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