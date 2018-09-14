Доллар рванул, на валютном рынке переворот: страшно представить, до чего нас доведет НБУ

С курсом долара в Украине произошел переворот

В четверг, 13 сентября, курс доллара развернули, и он поднялся на 8 копеек после трехдневной просадки — межбанк закрылся в рамках 28,14-28,16 грн./$ (за 10-12 сентября безналичный «американец» подешевел на 21 копейку).

Если днем ранее финансисты рассказывали об одном крупном валютном скупщике, то в четверг речь шла о приобретениях нескольких структур. Эксперты пеняют на Нацбанк и на ситуацию на мировом рынке.

В тоже время банкиры отмечают пока еще скромный масштаб спекуляций из-за гривневого дефицита, который ощущается уже не первый день. Остатки банков на корсчетах в НБУ 13 сентября уменьшились на 1,6 млрд. грн (до 54,8 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 1 млрд. грн. (до 20,5 млрд. грн.).

Эксперты отмечают, что гривны действительно не хватает. С одной стороны, это дефицит возник из-за крупных продаж доллара Нацбанком, которые вымывали гривну из оборота, а с другой — из-за открывшегося делового сезона. Банки стали живее кредитовать бизнес. Даже те, кто этого не делает, просто вкладывается в депозитные сертификаты Нацбанка — после повышения учетной ставки там еще подросли доходности, и они очень привлекательны для вложений.

Участники рынка поясняют, что сейчас невыгодно сидеть в долларе. Месяц такого сидения стоит до 40 копеек на каждой гривне. Оно имеет смысл только в том случае, если есть точная уверенность в резком и очень значительном подорожании валюты в дальнейшем.

Интересно, что ценники наличного рынка не пошли за межбанком. Минимальная стоимость доллара на продаже людям поднялась совсем незначительно — с 28,02 грн./$ до 28,03 грн./$, ее держал государственный Укргазбанк. А средняя прибавила лишь 3 копейки и закрепилась в рамках 28,18-28,25 грн./$. При этом выкупали валюту у населения в очень широком диапазоне — в рамках 27,30-28,13 грн./$. Банки не знают, в какую сторону качнется рынок и боятся прогадать.

Финансисты боятся что-то прогнозировать. Сегодня по словам экспертов возможные торги на межбанке в рамках 28,13-28,25 грн ./$.

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По материалам UBR.ua

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