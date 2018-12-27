Доллар резко вырос на межбанке — РБК-Украина

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 17 копеек после длительного снижения

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 17 копеек до 27,45 грн/доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 31,24 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,4200 — 27,4500 грн/доллар, евро 31,2149 — 31,2435 грн/евро, российский рубль 0,3977 — 0,3985 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4200 27,4500

EUR/UAH 31,2149 31,2435

RUB/UAH 0,3977 0,3985

Напомним, 26 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2500 — 27,2800 грн/доллар, евро 31,0241 — 31,0555 грн/евро, российский рубль 0,3933 — 0,3941 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,26 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2726,7788 гривен за 100 долларов (-16,6146 гривен).

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