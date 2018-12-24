Доллар рекордно подешевел: НБУ опубликовал курс валют — politeka.net

Курс валют в Украине на 24 декабря 2018 года: доллар подешевел за неделю на полгривны.

В понедельник 24 декабря действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на 22 декабря, так как 24 и 25 декабря — это выходные праздничные дни:

100 долларов США – 2743.3934 гривны

100 евро – 3131.3092 гривны

10 российских рублей – 4.0339 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 24 декабря составляет 27,43 грн. Курс евро НБУ на 24 декабря опустился до 31,31 грн. Российский рубль подешевел.

Напомним, в предыдущий банковский день, пятницу 21 декабря, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2757.6874 гривны

100 евро – 3157.8278 гривны

10 российских рублей – 4.0933 гривны.

Курс валют в Украине на 24 декабря 2018 года

На прошлой неделе гривна потеснила доллар и евро во всех сегментах валютного рынка. На межбанковском валютном рынке доллар подешевел в целом за неделю на 51 копейку — с 27,86/27,91 гривны до 27,37/27,40 гривен к концу торгов в пятницу 21 декабря. Курс продажи евро понизился почти на 34 копейки — с 31,5403/31,5941 до 31,2236/31,2551.

Официальные курсы других иностранных валют на понедельник 24 декабря 2018 года установлены Нацбанком на таком уровне:

Злотый Польша – 7,30 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 34,71 грн

Швейцарский франк – 27,68 грн

Юань Китай – 3,97 грн

Японская йена – 0,246 грн

Турецкая лира – 5,17 грн.

Как сообщалось, Украина заняла позорное место в рейтинге Forbes. Журнал Forbes опубликовал список стран по критерию их удобства для ведения бизнеса. В топ-пятерку вошли Великобритания, Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия. Россия заняла 55 строчку. На последнем, 161 месте, оказалась Центральноафриканская Республика. При составлении рейтинга учитывались показатели уровня коррупции, личной и финансовой свободы, уровня налогов, развития инноваций и технологий, гарантирования прав собственности, уровня бюрократии и уровня защиты инвесторов.

Украина в этом рейтинге заняла 77-е место. Показатели роста ВВП составили 2,5%, а ВВП на душу населения – $2 600 при численности населения 44 млн. Инфляцию в Украине оценили в 14,4%, а отрицательное сальдо торгового баланса в 1,9%. На одну позицию Украину обгоняет Аргентина, но при это ВВП на душу населения в этой стране больше украинского показателя почти в 6 раз.

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