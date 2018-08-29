Вы здесь: Главная / Курс валют / Доллар продолжил взлет на межбанке

Доллар продолжил взлет на межбанке

Курс валют 29 Авг 2018
Доллар продолжил взлет на межбанке
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Вчера, 11:02
Просмотров: …

С самого утра курс подскочил на шесть копеек в покупке и продаже


Фото: Юлия Березовская / пресс-центр НБУ

Торги на межбанковском валютном рынке Украины сегодня, 29 августа, стартовали с очередного снижения курса гривни. С утра курс подскочил на шесть копеек в покупке и продаже, до 28,05/28,09 грн. Накануне, 28 августа, межбанковский курс доллара в Украине впервые с зимы-2018 перевалил за 28 гривен.

«Торги по доллару начались со вчерашнего сценария. С самого утра спрос превышает предложение и котировки подтянулись вверх. На сегодня дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару в пределах 28 – 28,15 гривни», – отмечают аналитики портала «Минфин».

Курс доллара на межбанке

1535529136.5185

Вчера НБУ провел валютную интервенцию по продаже доллара через Mathing по курсу 28,1 гривни.

Как сообщалось, официальный курс доллара взлетел выше психологической отметки впервые с 31 января 2018 года. Курс евро повысился сразу на 41 копейку, до уровня 28 февраля. 

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:


Вы сейчас просматриваете новость «Доллар продолжил взлет на межбанке». Другие Финансовые новости смотрите в блоке «Последние новости»



Источник

← Курс доллара на межбанке продолжает расти Доллар пробил психологическую отметку: НБУ назвал причину →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top