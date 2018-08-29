Доллар продолжил взлет на межбанке

Вчера, 11:02

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С самого утра курс подскочил на шесть копеек в покупке и продаже



Фото: Юлия Березовская / пресс-центр НБУ

Торги на межбанковском валютном рынке Украины сегодня, 29 августа, стартовали с очередного снижения курса гривни. С утра курс подскочил на шесть копеек в покупке и продаже, до 28,05/28,09 грн. Накануне, 28 августа, межбанковский курс доллара в Украине впервые с зимы-2018 перевалил за 28 гривен.

«Торги по доллару начались со вчерашнего сценария. С самого утра спрос превышает предложение и котировки подтянулись вверх. На сегодня дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару в пределах 28 – 28,15 гривни», – отмечают аналитики портала «Минфин».

Курс доллара на межбанке

Вчера НБУ провел валютную интервенцию по продаже доллара через Mathing по курсу 28,1 гривни.

Как сообщалось, официальный курс доллара взлетел выше психологической отметки впервые с 31 января 2018 года. Курс евро повысился сразу на 41 копейку, до уровня 28 февраля.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:





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