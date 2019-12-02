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Доллар продолжает падение: Курсы валют от НБУ на 3 декабря

Курс валют 02 Дек 2019
Доллар продолжает падение: Курсы валют от НБУ на 3 декабря
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focus.ua

Доллар подешевеет на 2 коп., евро подорожает — на 8 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни на 3 декабря на уровне 23,95 грн. за доллар и 26,40 за евро. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Официальный курс доллара установлен на уровне 23,95 грн, курс евро — 26,40 грн, курс российского рубля — 0,371 грн.

Следовательно, главный банк Украины понизил курс доллара на 2 коп., курс евро повысился на 8 коп.

Как сообщалось, межбанковские торги закрылись долларом по 23,93 грн, евро по 26,43 грн, российский рубль по 0,372 грн.



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