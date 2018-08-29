Доллар пробил психологическую отметку: НБУ назвал причину

В Украине курс доллара повышается в связи с сезонными факторами — традиционными для конца месяца возмещениями Министерством финансов бизнесу налога на добавленную стоимость (НДС).

С таким заявлением выступил директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина». По его словам, за последние три дня объем таких выплат составил 6,9 млрд грн.

«После получения возмещения экспортеры обычно сокращают предложение валюты на рынке, поскольку их потребности в гривне временно значительно уменьшаются», — сказал он.

По словам Пономаренко, НБУ продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке, готов и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции во избежание резких «скачков» курса.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 29 августа средний курс продажи доллара в банках вырос на 14 копеек и составил 28,02 грн/$.





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