Доллар прибавил в цене почти 14 копеек

Курс продажи доллара повысился



Курс продажи наличного доллара в обменниках киевских банков по состоянию на 9:30 четверга, 30 августа, повысился по сравнению с 29 августа на 13,56 коп. до 28,2713 грн за один американский доллар, курс покупки – на 11,51 коп. до 27,9416 гривень за доллар.

Об этом сообщает

BIN.ua.

Отмечается, что средний курс покупки евро повысился на 9,08 коп. до 32,3647 грн за евро., курс продажи повысился на 16,51 коп. до 33,0884 грн за евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начали действовать новые правила расчета курса гривни к доллару.



Также, ранее были названы самые надежные валюты в мире на случай нового кризиса.





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