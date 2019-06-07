доллар позволил гривне немного отдохнуть

Курс доллара на межбанке в продаже упал на 17 копеек – до 26,53 грн/долл, курс в покупке снизился на 18 копеек – до 26,50 грн/долл.

Национальный банк Украины на 8 июня 2019 года укрепил курс гривны почти на 20 копеек – до 26,59 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 7 июня.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2659,5721 гривны (-19,9373);

– 100 евро – 2998,1356 гривны (-20,5979).

В последний рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 17 копеек – до 26,53 грн/долл, курс в покупке снизился на 18 копеек – до 26,50 грн/долл.

валюта

Напомним, советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко объяснил связь между досрочными парламентскими выборами в Украине и кредитом МВФ.

Как сообщал портал Знай.ua, высока вероятность, что к концу 2019 года валюта США все же может подорожать до 30 грн за доллар, евро в этом случае будет стоить 33 грн.

Также портал Знай.ua писал, что Украина может удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда.

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