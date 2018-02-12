Доллар, подвинься! Идёт юань и рубль

Коллаж: ПГ. Фото: Pixabay

На Шанхайской бирже 26 марта 2018 года откроются торги нефтяными фьючерсами за юани, о чём объявила Китайская комиссия по ценным бумагам. С этого дня могут стартовать процессы, при которых национальная валюта социалистического Китая начнёт вытеснять доллар из системы международных расчётов, прежде всего за сырьё, лишая США, своего главного геополитического соперника, монетарных рычагов влияния на мировую экономику.

Бреттон-Вуд уже не виден

Напомним, что послевоенное финансово-экономическое устройство мира было во многом определено на Бреттон-Вудской конференции 1944 года, по итогам которой доллар США стал основной резервной валютой, заменив в этом качестве золото. Вашингтон использовал Бреттон-Вудскую систему максимально эффективно, поставив в зависимость объёмы национальных валют (исключая социалистические страны) от величины долларовых резервов и переведя всю систему международных расчётов в координаты американской денежной единицы. Если учесть, что доллары фактически бесконтрольно эмитировала частная Федеральная резервная система (Центробанк) США, то выходит, что практически вся мировая экономика обслуживала материальные потребности Штатов, меняя вполне конкретные материальные ценности на зелёные, а позже многоцветные бумаги. В результате уже 2018 году внешний долг Америки составил около 20 триллионов долларов, а граждане США, пять процентов мирового населения, потребляли 30 процентов мировых ресурсов. США завезли в 2016 году товаров на 379 миллиардов долларов больше, чем экспортировали, а дефицит внешнеторгового баланса они покрывали долларами.

Нельзя сказать, что не было попыток разрушить валютную монополию США, прежде всего на торговлю топливно-сырьевыми ресурсами, которая занимала до 20 процентов мирового товарооборота и по своей природе является стратегически важной для развития любой экономики. Наиболее известные — так и нереализованное в полной мере намерение Ирана перейти на расчёты в евро или клиринг при поставках нефти в Поднебесную, а также заявленный Муаммаром Каддафи, лидером Ливии, отказ от долларов при расчётах за нефть. В течение полугода после этой декларации полковник был уничтожен в результате мятежа, поддержанного США.

И в нашей стране пробовали организовать торговлю отечественным сортом нефти Urals за рубли, организовав Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. Но неудачно: размеры сделок там далеки от стратегически значимых.

Но теперь на рынок вышел новый мощный потребитель — КНР, которая в прошлом году обогнала США по объёмам импортируемой нефти — около девяти миллионов баррелей в сутки, или примерно 25 процентов дневной добычи ОПЕК. И это не предел — экономика Китая растёт на шесть-семь процентов в год. Этот рост требует соответствующего увеличения энергопотребления, гарантируя высокие цены на чёрное золото.

Объёмы потребляемой нефти вполне позволяют Поднебесной влиять и на ценообразование, причём в своих дензнаках.

Учитывая, что США способны влиять на курс доллара абсолютно безболезненно для своей экономики, но ставя под удар стабильность китайской национальной валюты, Пекин решает стратегическую задачу, переводя закупки и расчёты нефтяных котировок в измерение юаня. Объёмы потребляемой нефти вполне позволяют Поднебесной влиять и на ценообразование, причём в своих дензнаках. К тому же переход на юани существенно укрепит его позиции в качестве резервной валюты, подняв долю в корзине МВФ с нынешних 11 до 20-25 процентов за счёт доллара и евро.

До свидания, санкции

Но желания только одной стороны избавиться от долларов при торговле нефтью маловато. Необходимо, чтобы и продавцы также были заинтересованы получать юани за свой сверхликвидный товар. В КНР главным образом поставляют нефть в равных пропорциях (около 40 миллионов тонн ежегодно) Россия, Ангола и Саудовская Аравия. Достаточно, чтобы только Россия и Ангола согласовали своё одобрение по переходу на юань в расчётах — и китайский проект по избавлению мировой экономики от нефтедолларового поводка можно считать состоявшимся.

Ангола с высокой долей вероятности поддержит намерения Пекина: эта африканская страна получает от КНР весьма существенную экономическую и гуманитарную поддержку. А Россия, перейдя на юани в торговле сырьевыми ресурсами, избавится от шантажа Вашингтона и его европейских союзников, которые, блокируя валютные кредиты и предоставление новых технологий, пытаются нанести удар по стержневым для отечественной экономике отраслям — топливно-сырьевому сектору и оборонной промышленности. Разумеется, Саудовская Аравия будет принимать решение по легализации нефтяного юаня с оглядкой на США, союзником которой она остаётся, несмотря на нарастающее взаимное охлаждение в связи с обвинениями в адрес Эр-Риада в поддержке терроризма.

Но Россия вполне может закрыть возможную брешь в поставках нефти с Аравийского полуострова, переориентировав экспортные потоки из «подсанкционной» Европы в Китай по новым трубопроводам. Вместе с поставками новейшего российского вооружения в КНР и общим ростом товарооборота между нашими странами такая переориентация окончательно поставит точку претензиям США «порвать в клочья» российскую экономику с помощью санкций, а рублю даст долгожданную стабильность и свободу от долларовых флуктуаций, организованных американскими валютно-сырьевыми спекулянтами.

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