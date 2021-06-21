Доллар подорожал после заседания ФРС: рекорд с начала пандемии

Американский доллар продемонстрировал самый сильный прирост за последние 15 месяцев после того, как Федеральная резервная система 16 июня сообщила, что может повысить процентные ставки гораздо быстрее, чем прогнозировалось, передает reuters.

Индекс доллара, который отражает курс к 6 ключевым мировым валютам, вырос почти на 2% за три дня, свидетельствуют данные investing.com.

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Курс евро к доллару снизился с 1,22 до 1,187, обновив минимум за два месяца.

В то же время британский фунт потерял 0,3% к американской валюте и торгуется на самом низком значении за 6 недель.

Индекс доллара США – это показатель, который показывает отношение доллара к корзине из 6 валют основных торговых партнеров США: евро, японская иена, фунт стерлинга, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

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Наталия Софиенко

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