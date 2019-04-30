доллар подорожал, евро и рубль подешевели

Курс валют в Украине на 30 апреля 2019 года: доллар и евро после выходных еще больше подешевеют, Нацбанк обнародовал новый курс

Во вторник 30 апреля, который будет выходным днем, продолжает действовать курс валют в Украине, установленный Национальным банком на пятницу:

100 долларов США — 2661.9328 гривны;

100 евро — 2960.8679 гривен;

10 рублей — 4.1156 гривен.

Согласно данным на сайте НБУ, курс евро понизился до уровня 29,6 грн. Доллар остался почти без изменений.

Уже известно, что на 2 мая, первый рабочий день после длинных выходных, Нацбанк установил такой курс валют в Украине:

100 долларов США — 2649.2737 гривны;

100 евро — 2949.4364 гривен;

10 рублей — 4.0944 гривен.

Курс валют в Украине на 30 апреля 2019 года

До четверга межбанк не работает. А в пятницу 26 апреля торги на межбанке закончились понижением доллара и евро. Американская валюта к концу дня оказалась на уровне 26,37/26,42 грн, торги по евро закончились на уровне 29,41/29,46 грн, российский рубль понизился до 0,4071/0,4083.

Официальные курсы других иностранных валют на вторник 30 апреля 2019 года Нацбанк установил на таком уровне:

Злотый Польша – 6,89 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 34,25 грн

Швейцарский франк – 26,04 грн

Юань Китай – 3,94 грн

Йена Япония – 0,237 грн

Турецкая лира – 4,46 грн.

Курс валют в Украине на 30 апреля 2019 года

Как сообщалось, новый мировой финансовый кризис может начаться уже совсем скоро, что отразится на жизни украинцев. Экономист Эрик Найман озвучил неутешительный прогноз касательно будущего экономики. Как прогнозирует эксперт, курс доллара может подняться до 60 гривен.

Найман уверен, что для Украины ситуация сейчас более опасная, чем в 2008 году. Ведь за последние десять лет Украина набрала гигантские долги. Это приведет к повышению налогов и процентных ставок, а также денежной эмиссии. Эмиссия же станет причиной девальвации национальной валюты.

По словам экономиста, в ходе кризиса гривна может упасть до 60 гривен за доллар. Точные сроки определять экономист не берется. Однако падение гривны может произойти уже в конце 2019 года.

Напомним, ПриватБанк попал в грандиозный скандал: «Крым — Россия?».

Как сообщала Politeka, Приватбанк vs национализация: как решение суда повлияет на курс доллара в Украине.

Также Politeka писала о том, что курс доллара сделал резкий «прыжок»: «рынок завалили валютой».

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