Доллар подорожает: появился прогноз по курсу в Украине на 2019-2020 год

Рейтинговое агентство Fitch дало прогноз по курсу доллара в Украине на 2019 и 2020 год.
Как говорится в отчете по кредитному рейтингу «Нафтогаза», прогнозы являются приблизительными.
Каким будет курс:
В 2019 курс доллара составит 30,7 грн/$, а в 2020 году достигнет отметки 32,3 грн/$.
К концу этого года курс доллара удержится на уровне 27,4 грн/$.
Отметим, что при этом аналитики FOREX CLUB указали основными рисками для гривны — торговую войну США и Китая, а также политическую нестабильность в Европе.
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни в среду, 7 ноября, по отношению к доллару на отметке 27,95 грн/$.