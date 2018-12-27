Доллар по 70 рублей, евро — по 80. Чем и когда закончится обвал на рынках? — znak.com

https://www.znak.com/2018-12-27/dollar_po_70_rubley_evro_po_80_chem_i_kogda_zakonchitsya_obval_na_rynkah

2018.12.27

Znak.com

На мировых финансовых рынках — очередной обвал. Стоимость нефти упала до минимума с июля 2017 года — отметки в 50 долларов за баррель, произошло падение на фондовых рынках Японии, Китая и США. Доллар на Московской бирже подорожал до 69,3 рубля, евро — до 78,8 рубля. Znak.com собрал мнение экспертов, насколько серьезно текущее падение, а также чем и когда оно может закончиться.

«Все давно ждут серьезного обвала»

«Все живут предчувствием серьезного обвала рынков уже давно. Причина не только в различных ситуациях на конкретных рынках — как, например, недавнее падение стоимости бумаг ведущих английских ритейлеров. В мире слишком много так называемых „лишних денег“ (по разным подсчетам от 15 до 20 трлн долларов США), поэтому большинство ценных бумаг очень сильно переоценено. Следовательно, при такой ситуации может возникнуть цепная реакция, которая и приведет к обвалу на рынках», — комментирует ситуацию директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов.

По его словам, не является исключением и нефть, так как в нефтяные контракты тоже вкладываются спекулятивные деньги. В то же время, эксперт не ждет значительных изменений курса рубля. «Причина — вряд ли в ближайшее время стоимость барреля опустится ниже 40 долларов США (хотя сейчас все возможно)», — поясняет Дмитрий Трофимов, не исключая при этом «некоторого снижения» рубля к доллару и евро. Аналитик полагает, что в целом по многим причинам 2019 год будет достаточно напряженным для России, в первую очередь для населения, так как возрастет инфляция. В такой ситуации располагаемые доходы населения в лучшем случае останутся на прежнем уровне.

Znak.com

«Доллар может укрепиться до 74–75 рублей»

Персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин считает, что в первом квартале 2019 года доллар может укрепиться до 74–75 рублей. Эксперт отмечает, что текущая ситуация на финансовых рынках не характерна для конца календарного года. Год вообще был «довольно стрессовый для всех сегментов, начиная с товарных рынков и заканчивая рынком производных инструментов». Евгений Маришин полагает, что после почти трехмесячного обвала цена на нефть начинает постепенно стабилизироваться, но говорить о коррекции пока рано. «До конца текущего года рынок будет вялым, поскольку сейчас покупатели на рынке отсутствуют. В 2019 году, по ожиданиям стран ОПЕК, спрос на нефть снизится с 1,5 млн до 1,3 млн баррелей в сутки, что также окажет давление на сырье. По нашему мнению, в перспективе 6–12 месяцев нефть останется под давлением», — отмечает Маришин.

Что касается перспектив рубля, то планомерное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США способствует укреплению доллара по отношению к другим валютам, в том числе и к российским. «Прогнозы на 2019 год по инфляции в России выше среднего значения по Emergency Markets более чем на 100 базисных пунктов, что негативно для рублевого курса. Поскольку российская экономика ориентирована на сырьевой экспорт, нефтегазовой отрасли необходим слабый рубль. Все это может поспособствовать ослаблению рубля до 74–75 рублей за доллар в первом квартале 2019 года», — делает выводы аналитик.

Для фондового рынка 2018 год оказался самым волатильным за последние 10 лет. Американские фондовые индексы испытывают сильное давление под конец года. Этому способствует напряженная геополитическая ситуация, непрекращающаяся критика действий ФРС со стороны президента США, ситуация на нефтяном рынке и открытый вопрос с международными санкциями и торговыми пошлинами. «Сейчас мировая экономика стоит на пороге нового циклического кризиса, который может продлиться до 3 лет, что негативно отразится на показателях большинства компаний. В этой ситуации следует сосредоточиться на защитных активах, таких как золото, или отдать предпочтение диверсифицированной валютной корзине вместо акций на фондовом рынке», — дает совет Маришин.

«У рубля есть веский повод ослабеть»

До Нового года курс евро может достигнуть 80 рублей, курс доллара — 70 рублей, считает начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Согласно статистике, собранной Банком России, инфляционные ожидания традиционно растут в декабре. А у рубля есть веский повод слабеть — это падение цены на нефть. Баррель Brent в рублях сейчас стоит 3500, это на 40% ниже, чем летом. Такое падение негативно для экспортеров и бюджета, поэтому и государство, и бизнес могут быть заинтересованы в умеренном ослаблении рубля. Также стоит отметить, что с 1 января большинство товаров и услуг автоматически подорожают из-за повышения НДС, это тоже вносит вклад в инфляцию и влияет на ослабление рубля», — констатирует аналитик.

«Рубль стоит относительно твердо»

Президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган обращает внимание, что на фоне падения нефти курс рубля ведет себя относительно спокойно. «Нефть валится в пропасть, а рубль при этом стоит относительно крепко. Ведь при таком падении нефти рубль в моменте мог улететь и на 72-й, и 73-й уровни [72 и 73 рубля за доллар. — Ред.]. Но «кто будет сейчас активно продавать рубли в объемах, способных продавить рынок сильно вниз?» — задается вопросом эксперт. Это могли бы сделать нерезиденты, но их сейчас на рынке недостаточно, для того чтобы создать мощную нисходящую волну. «Российским же банкам явно не до этого, ведь любая попытка спекуляций будет, скорее всего, жестко пресечена регулятором. Во-вторых, это продолжающийся налоговый период, что подразумевает повышенный спрос на рубли со стороны резидентов. Это оказывает рублю поддержку. В-третьих, не забываем, что в российский бюджет заложена цена 40 долларов за баррель, и до этого уровня пока далековато.

Потому рубль и стоит, повторю, относительно твердо. Что будет дальше? Уже писал о том, что не исключаю кратковременных полетов выше 70 [рублей за доллар. — Ред.], но в целом при условии отсутствия новостей о новых (очень страшных) санкциях, не вижу серьезного потенциала для падения», — подытожил Евгений Коган.

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко также обращает внимание на то, что «в сравнении с масштабами обвала нефти ослабление российской валюты выглядит вполне скромным», но при этом он не исключает «более агрессивной девальвации, которая произойдет, если Brent разовьет снижение под ключевой отметкой 50 долларов за баррель». «Пока Brent находится в русле медвежьего тренда и угрожает новым минимумам, «деревянный» остается подверженным медвежьим рискам, да и привлекательность оставляет желать лучшего, особенно на фоне продолжения санкционной истории в условиях замедления мировой экономики», — констатирует Михаил Мащенко.

«Цены на нефть могут упасть еще ниже»

В ближайшее время цены на нефть могут упасть еще ниже, так как перспективы мировой экономики в последние месяцы ощутимо ухудшились, отмечает генеральный директор компании Coface Россия Василий Чекулаев. По его мнению, спрос на нефть в 2019 году вряд ли будет повышаться, а увеличение объемов добычи — особенно в США — наверняка продолжит сдерживать рост цен. Аналитики Coface, однако, считают, что, несмотря на наличие сдерживающих факторов, цены на нефть в следующие 12 месяцев все же вырастут.

«Так, несмотря на то что в 2019 году вероятно замедление глобального экономического роста, связанное со структурными рисками на мировом рынке (ослабление мер налогово-бюджетного стимулирования в США, торговые войны, брексит, кризис в Италии, ухудшение позиций развивающихся стран на международном рынке и др.), на основании текущих данных можно ожидать, что мировая экономика продолжит стабильно и относительно быстро расти, поддерживая устойчивый спрос на углеводороды. Кроме того, на заседании членов ОПЕК, состоявшемся 6 декабря, было принято решение о сокращении объемов нефтедобычи. То, что сторонам удалось достигнуть принципиальной договоренности, означает, что в 2019 году объем предложения на рынке углеводородов снизится, что поспособствует росту цен. Ожидается, что на конец 2018-го среднегодовая цена барреля составит 73 доллара. В следующем году, считают аналитики Coface, цена будет относительно стабильно держаться у отметки в 75 долларов. Тем не менее существует риск, что низкая база в начале 2019-го может ощутимо снизить среднегодовой показатель», — уточняет Василий Чекулаев.

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