Доллар по 30? Как повлияют на курс валют выборы в США и ужесточение карантина



Курс доллара традиционно растет к концу года. А в этом году к традиционным факторам добавились и другие, нетрадиционные. Во-первых, это выборы президента США, которые способны изменить курс доллара по отношению к евро и к корзине мировых валют. А во-вторых, это возможное ужесточение карантина в Украине и реакция рынка на новые ограничения. Источник – Сегодня.

Чего ждать после выборов в США

После того, как голоса на выборах президента США будут окончательно подсчитаны и определится победитель, доллар усилится. Но пока ситуация в США непонятная, это может вызывать некоторое потрясение на финансовых рынках.

«Доллар может на некоторое время ослабиться по отношению к евро. Но это не должно продолжаться долго. В этом, прежде всего, не заинтересованы в странах ЕС, потому что это делает их продукцию менее конкурентной. И не только их продукция, ведь между многими странами расчеты ведутся в долларах», – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Руководитель «EXANTE Украина» Владимир Позний также считает, что рынкам сейчас не важно, кто станет президентом, Трамп или Байден.

Им важно, чтобы победитель не определялся слишком долго. Любые промедления грозят затянуть пакеты помощи для экономики США, которая без них может уйти в глубокое пике.

В частности, двадцать лет назад оспаривание результатов выборов привело к падению индекса S&P 500 на 10%, напоминает Владимир Позний. Сейчас в финансовой системе циркулирует гораздо больше долларов, и глубина падения будет меньше.

Однако инвесторы все равно могут уходить из рисковых активов в доллар. А украинские облигации считаются именно рисковыми активами.

В результате вывода большого количества долларов за рубеж и сокращения предложения американской валюты в Украине курс доллара может повыситься.

Как гривня отреагирует на более жесткий карантин

«Если мы будем иметь более 9,5 тысячи инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин», – говорил президент Владимир Зеленский. По данным за 3 ноября, рубеж в 9,5 тыс. больных в сутки впервые был преодолен.

Но эксперты считают, что правительства большинства стран, и Украины в частности, не будут вводить таких серьезных ограничений, как весной. Соответственно, такого панического скачка курса валют, какой был весной, не будет.

«Коронавирус стал уже более «известным злом», что делает его чуть менее пугающим для рынков. Это позволяет надеяться, что в обозримом будущем мы не увидим столь же резкого ослабления гривни, как в марте», – говорит Владимир Позний.

Однак усиление карантинных ограничений также может привести к ускорению продажи облигаций внутреннего госсзайма нерезидентами и увеличить спрос на иностранную валюту.

А с учетом, что в это время года обычно наблюдается повышенный спрос на валюту со стороны импортеров, это может вызвать очередное ослабление гривны.

«Решение об ужесточении карантина может увеличить риски страны как заемщика и также побудить инвесторов к уменьшению доли украинских активов в портфеле», – считает старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Увидим ли доллар по 30?

Эксперты считают, что у правительства и Нацбанка достаточно инструментов для удержания курса в нужном коридоре.

«Учитывая достаточно успешное сглаживание Нацбанком панических настроений на валютном рынке как в марте, так и осенью, особого ослабления гривни ожидать не стоит. В ноябре мы ожидаем колебания в коридоре 28,5-29 грн/доллар, а к концу года – постепенное ослабление в пределах 29-30 грн/долл.», – говорит Тарас Котович.

Владимир Позний также считает, что до конца ноября курс может достичь отметки 29 грн за доллар, а к концу года подберется к отметке в 30 грн, хотя вряд ли преодолеет ее.

А вот евро, возможно, испытает на прочность уровень 34 грн, а при резком ужесточении карантина возможен рост курса евро до 35 грн.





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