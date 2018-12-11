Доллар по 30 и это далеко не предел: украинцам рассказали, что будет с курсом — politeka.net

Эксперты прогнозируют сильное падение украинской валюты
Эксперты считают, что по итогам 2018 года средний курс составит 27,5 гривен за 1 доллар, однако к концу 2021 года гривна может опуститься до 33,8 гривен за 1 доллар.
К концу 2018 года соотношение гривны к доллару составит 29,05 гривен за 1 доллар.
Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на консенсус-прогноз экспертов.
Эксперты прогнозируют, что курс гривны к доллару в 2019 году будет на уровне 29,08 гривен за 1 доллар в среднем и 30,42 гривен за 1 доллар. на конец года, в 2020 году – 30,90 и 32 гривен за 1 доллар, в 2021 году – 31,65 и 33,8 гривен за 1 доллар.
Как известно, национальная украинская валюта в ноябре девальвировала к американскому доллару на 23 копейки, или на 0,8% — до 28,3909 гривен за 1 доллар.
Учитывая информацию дилеров коммерческих банков, нынешние котировки гривны к доллару на межбанковском рынке Украины составляют 27,70/27,73 гривен за 1 доллар
Стоит отметить, что госбюджет Украины на 2018 год предусматривает среднегодовой курс гривны на уровне 29,30 гривен за 1 доллар и курс на конец года на уровне 30,10 гривен за 1 доллар.
Ранее сообщалось, что на вторник 11 декабря Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2777.6824 гривны
100 евро – 3173.5021 гривны
10 российских рублей – 4.1933 гривны.
Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 11 декабря понизился на 4 копейки до 27,78 грн. Курс евро НБУ на 11 декабря вырос на 10 копеек и составляет 31,74 грн. Российский рубль немного подорожал.
В предыдущий банковский день, понеділок 10 декабря, действовали такие курсы иностранных валют:
100 долларов США – 2782.4246 гривны
100 евро – 3163.8950 гривны
10 российских рублей – 4.1577 гривны.
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