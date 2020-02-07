Доллар по 27. Как повлиял бы на экономику фиксированный курс — НБУ — Минфин

Если бы в апреле 2019 года Нацбанк зафиксировал курс доллара на уровне 27 гривен, то экономика Украины росла бы быстрее, однако инфляция тоже была бы выше. Соответствующие расчеты НБУ приводит в Инфляционном отчете январь.

Если бы курс был фиксированным

Нацбанк проанализировал влияние курса валют на экономику в своей экономической модели и пришел к такому выводу.

В случае, если бы курс доллара искусственно зафиксировали на уровне 27 грн/$ в апреле 2019 года, уровень инфляции был бы значительно выше в 2019 и 2020 годах. Вместе с тем экономика развивалась бы быстрее.

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«При таком сценарии реальный ВВП рос бы быстрее, но всего на 0,1 процентного пункта и 0,3 процентного пункта в 2019 и 2020 годах из-за временных преимуществ для экспортного сектора. Однако преимущества для роста быстро бы иссякли, а в долгосрочном периоде экономика понесла бы потери», — говорится в отчете НБУ.

Кроме того, из-за высокой инфляции Нацбанк не смог бы снизить размер учетной ставки. А это означает, что в 2020 году кредиты для населения и бизнеса не дешевели бы.

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Преимущества гибкого курса

В Нацбанке напомнили, что курс гривны не является фиксированным с 2015 года. Сейчас он соответствует состоянию украинской экономики, а регулятор ставит амбитную цель по уровню инфляции.

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Ранее сообщалось

Украинская гривна по официальному курсу за период с начала января снизилась к доллару США на 5,7% — до 25,03 грн/$, а к евро — на 4,7% – до 27,66 грн/евро.

В 2019 году по отношению к гривне девальвировали все мировые валюты. В частности, американский доллар — на 14,5%, евро — на 16,2%. В конце 2019 года официальный курс доллара в Украине опустился почти до 23 грн/$.

В Нацбанке не ожидают, что курс гривны существенно снизится в 2020 году. Поддерживают этот прогноз и в правительстве.

Национальный банк ожидает инфляцию около 5% и экономический рост на уровне 3,5-4% в 2020-2022 гг.

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