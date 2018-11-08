Доллар по 12 гривен: курс стремительно летит вниз, новые цифры от НБУ

Курс валют на 8 ноября 2018 года: доллар опускается все ниже, НБУ установил курс на уровне 27,9 грн/$.

На четверг 8 ноября Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:

100 долларов США – 2789.6958 гривны

100 евро – 3204.5236 гривны

10 российских рублей – 4.2209 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 8 ноября снизился еще на 6 копеек, до 27,90 грн. Курс евро НБУ на 8 ноября вырос на 10 копеек, до 32,05 грн. Российский рубль подешевел.

В предыдущий банковский день, среду 7 ноября, курсы иностранных валют были установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2795.5840 гривны

100 евро – 3194.7934 гривны

10 российских рублей – 4.2363 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в среду 7 ноября доллар и евро разошлись в разных направлениях. Доллар подешевел на закрытии межбанка на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро поднялся на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

Нацбанк вышел на аукцион, чтобы выкупить 57,40 млн долларов, хотя заявлено было о 92,70 млн по цене отсечения — не выше 27,9050 гривен. В 12 часов дня НБУ объявил справочный курс доллара на уровне 27,8980 грн (в предыдущий банковский день, вторник, он был зафиксирован на уровне 27,9583 грн). К моменту окончания торгов на межбанке доллар опустился до уровня 27,89/27,91 грн. Курс евро к концу сессии в среду вырос до уровня 32,00/32,03.

Наличный доллар 7 ноября подешевел на 2 копейки в покупке и продаже, до 28,00/28,05. Курс евро в обменниках поднялся на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже, до 32,00/32,11 грн.

Россия ввела экономические санкции против Украины, 22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Эксперты уверены, что причины для введения санкций лежат совсем не в экономической плоскости. Путин говорит о том, что его указ о специальных экономических мерах – это ответ на украинские санкции. Правительство России сейчас готовит списки лиц и компаний, в отношении которых будут действовать санкции.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, речь может идти о запрете ввоза на территорию РФ ряда украинских товаров. Кроме того, вводится запрет на вывод капитала и будут заблокированы активы в РФ украинцев, которые попадут в «черный список». Самый болезненный удар российские санкции могут нанести энергетическому сектору Украины.

Напомним, еще в середине лета ряд экономических экспертов дали свои прогнозы касательно будущего национальной валюты. По их мнению, гривна со временем может укрепиться по отношению к доллару до отметки 12 гривен за у.е.

Напомним, мир на пороге экономической трагедии: в последний раз такое было 90 лет назад.

Как сообщала Politeka, доллар, инфляция и не только: в МВФ назвали рецепт экономического успеха Украины.

Также Politeka писала о ценах на фрукты в Украине и мире: кто платит больше, полезная статистика.

Источник