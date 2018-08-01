Доллар перевалил за 27 грн! Курс валют в обменниках Киева

За июль гривна девальвировала к доллару на 2,2%. 1 августа в обменниках доллар стоит уже 27 гривен.
Курс доллара в обменниках вырос в среднем на 12 копеек, в покупке курс доллара повысился в среднем на 10 копеек – до 26,96 гривен за доллар.
Национальная валюта в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.
Отмечается, что для регулирования курса валют регулятор осуществлял валютные интервенции на межбанке, продав на $63 млн больше, чем купив.
(таблица fi.валюта)
Напомним, аналитики дали прогноз, каким будет курс доллара и экономика Украины до 2020.
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