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Доллар перевалил за 27 грн! Курс валют в обменниках Киева

Экономика Украины 01 Авг 2018
Доллар перевалил за 27 грн! Курс валют в обменниках Киева
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За июль гривна девальвировала к доллару на 2,2%. 1 августа в обменниках доллар стоит уже 27 гривен.

Курс доллара в обменниках вырос в среднем на 12 копеек, в покупке курс доллара повысился в среднем на 10 копеек – до 26,96 гривен за доллар.

Национальная валюта в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.

Отмечается, что для регулирования курса валют регулятор осуществлял валютные интервенции на межбанке, продав на $63 млн больше, чем купив.

(таблица fi.валюта)

Напомним, аналитики дали прогноз, каким будет курс доллара и экономика Украины до 2020.

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