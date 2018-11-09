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Доллар перед выходными стал еще дешевле

Курс валют 09 Ноя 2018
Доллар перед выходными стал еще дешевле
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Вчера, 16:12
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Стала известна официальная стоимость «зеленого» на 12 ноября


Фото: пресс-центр НБУ

На понедельник, 12 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    




09.11
12.11
Изменение
1 доллар США
27,92 грн
27,89 грн
— 0,03 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 9 ноября, курс доллара упал на три копейки после роста на две. При этом доллар опустился еще ниже психологической отметки в 28 гривен, которую до этой недели не пробивал вниз с 18 октября. 

На фоне сообщений НБУ о валютной стабилизации аналитики на этой недели ждали укрепления гривни. Прогноз оправдался – с понедельника по пятницу доллар подешевел на 21 копейку.

В течение ноября эксперты ожидают снижения курса доллара в Украине.


  




 


Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:


Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался «подтягивать» курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 

  • Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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