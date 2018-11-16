Доллар отступает. Каким будет его курс до 23 ноября – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27,5-28 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 27,7-28,2 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В понедельник из-за выходного в США – Дня Ветеранов – американские банки не работали. Это заставило украинский межбанк работать с долларом на условиях ТОМ (расчеты в гривне «сегодня», а поставка валюты – «завтра»). Такой формат сделок не очень привлекателен для большинства компаний, и они перенесли часть своих заявок на вторник. Это привело к снижению объемов операций по доллару. С самого начала торгов продавцы валюты вместе со спекулянтами попробовали сыграть на повышение котировок, но спустя час стало очевидно, что разогреть рынок у них не получится. Хотя ближе к завершению торгов спрос на валюту все же начал немного превышать предложение, что немного ослабило гривню на межбанке.

Во вторник из-за выходного понедельника в США предложение валюты было низким. Долларовая валютная выручка была только зачислена на счета предприятий и будет продаваться в объеме обязательных 50% лишь в среду. Зато спрос оставался на уровне обычного рабочего дня, и он с самого открытия превышал предложение. Ближе к обеду экспортеры начали продавать валютные запасы, испытывая потребность в гривневых ресурсах. Это привело к укреплению гривни на межбанке.

В среду предложение валюты преобладало над спросом. На торги попала обязательная к продаже валюта за понедельник и вторник. Давление на доллар ощущалось практически весь период торгов. И наиболее стойкие покупатели выжидали максимальных просадок котировок. Рост предложения валюты быстро перекрывался ответными объемами увеличения спроса, что постепенно восстанавливало баланс на межбанке. Ближе к обеду ощущалось небольшое превышение предложение валюты, которое уже не перекрывалось спросом, что позволило гривне незначительно укрепиться.

В четверг на межбанке снова преобладало предложение валюты. Этому способствовало снижение ликвидности в системе сразу на 4,1 млрд грн – до 53,5 млрд грн. Выручил продавцов НБУ – в первой половине дня он вышел на торги в «анонимном» формате и скупил более $10 млн по цене 27,77 грн/$. Именно эти действия регулятора удержали курс от дальнейшего проседания, а вслед за НБУ с покупкой вышли и главные импортеры. Они быстро разобрали все избыточное предложение.

В пятницу с самого начала торговой сессии на межбанке опять преобладало предложение валюты, хотя это и не привело к существенному снижению котировок. НБУ не стал дожидаться особого проседания котировок и вышел со скупкой валюты в анонимном формате Matching. Купил регулятор более $10 млн, чем поддержал курс доллара.

На межбанковский рынок в формате аукциона с продажей или покупкой валюты Нацбанк в эти дни не выходил.

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