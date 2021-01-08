Доллар окончательно захлебнется в «голубой волне»

Американский доллар находится в незавидном положении еще до победы Демократов на выборах в Сенат. Теперь же, по мнению аналитиков, у него и вовсе нет никаких шансов на восстановление в этом году.

Байден и ФРС против доллара

В 2020 году доллар подешевел на 7% по отношению к корзине валют, и это только начало. За несколько торговых дней 2021 года индекс доллара просел к минимальным уровням с апреля 2018 года, отправив курс евро и китайский юань к многолетним максимумам.

Полоса неудач началась для доллара после того, как Федеральная резервная система запустила программу масштабного вливания ликвидности в финансовую систему. Центробанк рассчитывал поддержать экономику и ослабить панику, вызванную коронавирусным кризисом, а в нагрузку получил слабый доллар и угрозу инфляции.

В условиях хаоса на рынке и бегства от рисков инвесторы, как правило, скупают доллар, как один из наиболее безопасных активов. Однако на этот раз они предпочли искать другие убежища, пусть и более рискованные. В итоге доллар не смог воспользоваться своим традиционным фактором роста.

После победы партии Джо Байдена в Сенате аналитики задались вопросом, достаточно ли пессимистичны их и без того мрачные прогнозы. Смена политической парадигмы является «явным негативным фактором для доллара и подтверждает наш прогноз о дальнейшем обесценивании валюты в 2021 году», — отметил Дерек Халпенни, руководитель отдела исследований глобальных рынков MUFG Bank в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, добавив, что последние события могут спровоцировать более глубокое падение доллара, чем предполагалось изначально.

Индекс доллара упал к минимумам апреля 2018 года

Источник: The Financial Times

Байден пообещал расширить согласованный Конгрессом пакет стимулов в размере $900 млрд. Вместе с государственными расходами растут и риски инфляции, усиливая давление на стоимость долларовых активов, особенно в условиях ультранизких ставок.

В прошлом году ЦБ заявил, что может допустить превышение целевого уровня инфляции в 2%, и фактически подтвердил готовность держать ставки на низких уровнях в течение длительного периода времени.

Доллар будет страдать

По словам Стивена Энгландера, руководителя отдела валютных исследований G10 в Standard Chartered, заявления ФРС на декабрьском заседании усилили давление на валюту. Регулятор сообщил, что будет покупать активы на сумму $120 млрд в месяц до тех пор, пока «не будет достигнут существенный дальнейший прогресс» в восстановлении экономики.

Между тем эксперт уверен, что другие страны будут ужесточать монетарную политику:

«Остальные страны скажут, что не в состоянии продолжать печатать деньги и проводить фискальную политику без каких-либо ограничений. США не смогут быстро достичь цели».

Появление вакцин от Covid-19 вернуло уверенность в грядущем восстановлении мировой экономики. Однако доллару сулят мрачное будущее. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в этом году взвешенная по объему внешней торговли валюта обесценится на 5% по сравнению с нынешним уровнем, тогда как Bank of America полагает, что доллар упадет еще на 2% по отношению к евро за тот же период.

«Доллар остается вблизи циклического максимума с достаточным пространством для многолетнего нисходящего тренда», — считает Гурприт Гилл, стратег Goldman Sachs Asset Management.

Доминик Баннинг, руководитель отдела европейских валютных исследований в HSBC, ожидает, что доллар понесет крупнейшие потери по отношению к сырьевым валютам, таким как австралийский и новозеландский доллары и норвежская крона. Они склонны расти, когда мировая экономика находится на подъеме.

«Евро и иена могут вырасти по отношению к доллару США не так сильно, потому что они с меньшей вероятностью выиграют от повышения глобального интереса к риску», — добавил он.

Быки по доллару надеются на худшее

Единственное, что может помешать падению доллара, — это стремление к безопасности, которое заставляет инвесторов покупать мировую резервную валюту.

Пока инвесторы в основном не обращают внимания на всплеск заболеваемости коронавирусом и новый раунд изоляции в крупных экономиках, а также на политические потрясения, охватившие США на этой неделе. Относительно сильное восстановление в Азии, особенно в Китае, поддерживает более рискованные активы и настроения инвесторов по поводу глобального восстановления, что способствует дальнейшему обесцениванию доллара. К тому же на рынке появилось несколько вакцин, а стратеги получили больше ясности относительно пути распространения вируса, что еще больше снижает интерес к безопасным гаваням.

Некоторые аналитики считают, что любые неожиданные препятствия — неспособность правительств сдержать нынешний всплеск заболеваемости Covid-19 или неэффективное распространение вакцин — могут нарушить консенсус относительно устойчивого глобального восстановления в этом году и спровоцировать погоню за долларом.

«Сейчас существует множество рисков, на которые рынок потенциально не обращает особого внимания, — отметил Бен Рэндол, валютный стратег Bank of America. Я не думаю, что можно просто забыть о краткосрочных рисках, связанных с вирусом».

И все же большинство экспертов сходятся во мнении, что, если не произойдет серьезной эскалации кризиса, приверженность ФРС низким ставкам продолжит давить на доллар.

«Фундаментальные факторы по-прежнему способствуют ослаблению доллара, — заявил Дэниел Кациве, глава отдела валютных стратегий на североамериканских рынках BNP Paribas. И так дела обстоят с марта».

Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Financial Times

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