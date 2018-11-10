Доллар оказался ниже психологической отметки: опубликован курс

Курс валют на 10 ноября 2018 года: в пятницу на межбанке гривна уверенно потеснила доллар, американская валюта остается ниже психологической отметки — 28 грн.

В субботу 10 ноября продолжают действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2792.6734 гривны

100 евро – 3190.3501 гривны

10 российских рублей – 4.2176 гривны.

Согласно цифрам на сайте регулятора, курс доллара на 10 ноября находится на уровне 27,93 грн. Курс евро НБУ на 10 ноября составляет 31,90 грн.

В предыдущий банковский день, четверг 8 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2789.6958 гривны

100 евро – 3204.5236 гривны

10 российских рублей – 4.2209 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 9 ноября гривна потеснила доллар. Американская валюта подешевела на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Курс евро снизился к концу дня на 4 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже.

Нацбанк выходил на торги, чтобы выкупить в «анонимном» режиме по курсу 27,885 гривен за доллар примерно 10 млн долларов. После этих маневров регулятора спрос и предложение на рынке пришли в состояние равновесия. В 12 часов дня НБУ объявил справочный курс доллара на уровне 27,8947 грн (по сравнению с предыдущим банковским днем, справочный курс просел на 4 копейки, в четверг он был зафиксирован на уровне 27,9309 грн). К моменту окончания торгов на межбанке доллар понизился до уровня 27,85/27,88 грн. Курс евро к концу сессии в пятницу упал до уровня 31,59/31,61.

Ранее сообщалось, что украинская национальная валюта продолжит свое «свободное плавание» и снова «уплывет за буйки».

Эксперты-финансисты обнародовали неутешительные прогнозы для гривны и уверены, что обвал неизбежен.

Согласно предположениям экспертов агентства Fitch Ratings, в 2019-2020 гривна будет обесцениваться. В 2019 году она обвалится до 30,7 грн за доллар, а в 2020-м и вовсе рухнет до 32,3 грн за доллар.

Специалисты уверены, что падение гривны неизбежно. По мнению экономиста Андрея Мартынюка, перед выборами курс постараются удержать «в рамках». А вот после народного волеизъявления сработает «эффект пружины» и украинцам мало не покажется.

Напомним, мир на пороге экономической трагедии: в последний раз такое было 90 лет назад.

Как сообщала Politeka, заложенных денег в Госбюджет на 2019 год не хватит на субсидии для всех украинцев.

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