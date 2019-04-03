Доллар неожиданно опустился ниже знаковой отметки: что будет с гривней — Обозреватель

В Украине после первого тура президентских выборов курс доллара потерял почти 30 коп./$. Всего за несколько дней американская валюта подешевела с 27,2 до 26,9 грн/$. Несмотря на волнения среди участников рынка, иностранцы активно покупают гривневые облигации, укрепляя национальную валюту.

OBOZREVATEL выяснил, что будет с курсом доллара до конца апреля и как на валютный рынок повлияют выборы.

Главное:

несмотря на период избирательной кампании, курс доллара в Украине снизился;

в апреле курс будет колебаться около 27-28 грн/$;

особых потрясений, уверены аналитики, украинцам ждать не стоит.

Выборы и настроения участников рынка

Второго апреля в Украине, накануне нового выкупа гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ, ценные бумаги, которые гарантируются государством), продавцы начали активно избавляться от валюты, рассказывает финансовый аналитик Егор Комов. В результате стоимость доллара снизилась почти на 30 коп./$.

«Были ожидания, что иностранцы в период избирательной кампании будут проявлять меньше активности, что будут бояться покупать ОВГЗ. Сейчас видим, что это не так», – поясняет Комов.

«Национальный банк, чтобы сгладить укрепление, даже вышел на рынок и начал скупать излишки валюты. Фактически, доллар снова опустился ниже отметки в 27 грн/$. О чем это говорит? Были ожидания, что иностранцы в период избирательной кампании будут проявлять меньше активности, что будут бояться покупать ОВГЗ. Сейчас видим, что это не так», – поясняет Егор Комов.

При этом эксперт считает, что в апреле валюту ожидают корректировки в сторону возможного подорожания. По его оценкам один доллар будет стоить около 27,5 грн.

Руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что гривня в этом месяце будет колебаться в широком диапазоне от 27 до 28,5 грн/$. При этом он добавляет: Национальный банк будет пытаться удержать верхний диапазон в пределах 28 грн/$.

Главная же угроза для курса в апреле – новости о том, что Украина может не получить очередной кредитный транш МВФ в мае. Непосредственно на экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе (учитывая достаточные золото-валютные запасы) это может не повлиять, однако, настроения участников рынка это изменит. А чем больше продавцов валюты и чем меньше покупателей, тем крепче гривня.

«В условиях политической неопределенности и невыполнения части обязательств украинским правительством перед Международным валютным фондом по программе stand by, существует риск, что Украина не получит второй транш кредита в мае. В этом случае рыночные опасения относительно дальнейшей программы кредитования, окажут еще большее давление на гривну», – отмечает Шевчишин.

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В то же время Владимир Мазуренко считает, что до конца августа ощутимой девальвации ожидать не стоит. Мол, несмотря на грядущий второй тур выборов, в апреле значимых изменений не произойдет.

«Я бы обозначил очень скромный диапазон от 26,8 до 27,5 грн/$. Это, можно сказать, базовый сценарий. Конечно, если пройдут какие-либо потрясения, может быть и такое, что гривня покажет более слабые позиции. Но покамест попытки в связи с выборами нагнетать ситуации и спекулировать на курсе оказались неудачными», – уверен Мазуренко.

В то же время эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль считает, что выборы даже помогают укреплению курса гривни. «Во время выборов использование большого количества теневой наличности влияет на укрепление курса, что мы сейчас и видим. Это еще раз подтверждает тезис, что штабы основных кандидатов активно использовали теневые средства для формирования своих избирательных фондов», – подчеркнул финансист.

Что повлияет на курс: МВФ, украинцы и Китай

Чем хуже обстоят дела в мировой экономике, тем сложнее Украине удержать стабильный курс. Так, замедление роста ЕС, торговые войны между США и Китаем со временем приводят к снижению спрос на сырьевую продукцию на мировых рынках. А это также отражается на объемах валютной выручки Украины. А чем меньше валюты мы зарабатываем, тем дороже она стоит.

Что повлияет на курс доллара:

цены на мировых сырьевых рынках;

новости от МВФ о перспективах получить следующий транш в мае;

настроения участников финансовых рынков в связи с грядущим вторым туром выборов.

«Поддерживают гривню иностранные инвесторы, которые, в условиях низкой доходности по облигациям в Европе и снижения доходности по облигациям в США, покупают гривневые ОВГЗ. Только за март доля нерезидентов в гривневых ОВГЗ выросла на 50% – до 20,3 млрд грн. Однако после первого тура президентских выборов нерезиденты, вероятно, займут выжидательную позицию, без активных вложений в ОВГЗ, оценивая новую политическую конфигурацию. Соответственно, предложение иностранной валюты на рынке снизится», – отмечает Шевчишин.

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