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Доллар не удержался на новой отметке

Курс валют21 Фев 2018
Доллар не удержался на новой отметке
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Доллар не удержался на отметке 27 грнДоллар подорожал на 6 коп., евро подешевел на 12 коп. Фото: www.ukrinform.ua

Национальный банк Украины на 21 февраля установил курс доллара на уровне 27,07 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Сегодня стоит 33,40 грн.

Курс российского рубля — 47 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,12 грн, продают по 27,19 грн.

За евро предлагают 33,60 грн. Продают по 33,93 грн.

Российский рубль скупают и продают по 47 коп.

Если в Украине в среднем зарплата поднимется до 16 тыс. грн, это позволит удержать украинцев от трудовой миграции за границу, сообщили в правительстве.

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