Доллар начал расти: установлен новый официальный курс валют

Курс валют на 14 ноября 2018 года существенно не изменился, доллар подорожал на 2 копейки, евро остался на прежнем уровне

На среду 14 ноября Нацбанк установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2791.8162 гривны

100 евро – 3143.8642 гривны

10 российских рублей – 4.1250 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 14 ноября вырос почти на 2 копейки, до 27,92 грн. Курс евро НБУ на 14 ноября остался практически на том же уровне, прибавив всего полкопейки, и составляет 31,44 грн. Российский рубль подешевел.

В предыдущий банковский день, вторник 13 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2790.3737 гривны

100 евро – 3143.3560 гривны

10 российских рублей – 4.1324 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке во вторник 13 ноября валюты разошлись в разных направлениях. Доллар подешевел на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро поднялся на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

Нацбанк не выходил на аукцион. В 12 часов дня НБУ объявил справочный курс доллара на уровне 27,9203 грн (в понедельник, предыдущий банковский день, он был зафиксирован на уровне 27,8947 грн). К моменту окончания торгов на межбанке доллар упал до уровня 27,87/27,89 грн. Курс евро к концу сессии во вторник подрос до уровня 31,40/31,42.

В обменниках 13 ноября евро продолжил дешеветь. Наличный доллар подорожал на 1 копейку в покупке и продаже, до 28,03/28,07. Курс евро в пунктах обмена валюты снизился на 5 копеек в покупке и продаже, до 31,65/31,75 грн.

Как сообщалось, в Украине на миллион настоящих гривневых купюр приходится три с половиной штуки фальшивых. Эксперты заявляют, что в стране увеличилось количество фальшивых денег. Если в 2017 году на 1 миллион настоящих купюр приходилось три с половиной поддельных, то в 2016 году их было даже меньше трех. Хотя если сравнивать с европейскими странами, то этот показатель покажется несущественным. Там на миллион купюр приходится 33 фальшивых.

Чаще всего мошенники в Украине подделывают банкноты номиналом 500 гривен. Второе место по популярности у фальшивомонетчиков занимают 100-гривневые купюры.

Напомним, деньги за растаможку авто будут направлены в Пенсионный фонд.

Как сообщала Politeka, 100 евро на одну посылку — нардепы приняли законопроект в первом чтении.

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