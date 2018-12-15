Доллар начал расти: спрос увеличивается, актуальный курс — politeka.net

Курс валют на 15 декабря 2018 года: в конце рабочей недели доллар на межбанковском валютном рынке пошел в рост.
В субботу 15 декабря продолжают действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:
100 долларов США – 2786.7006 гривны
100 евро – 3168.7573 гривны
10 российских рублей – 4.2060 гривны.
Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 15 декабря вырос до 27,87 грн. Курс евро НБУ на 15 декабря поднялся до 31,69 грн.
Напомним, в предыдущий банковский день, четверг 13 декабря, действовали такие курсы иностранных валют:
100 долларов США – 2780.8135 гривны
100 евро – 3155.1110 гривны
10 российских рублей – 4.1866 гривны.
Курс валют на 15 декабря 2018 года
На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 14 декабря доллар и евро разошлись в разных направлениях. Американская валюта подорожала на 12 копеек в покупке и продаже на фоне возросшего спроса. Курс евро к концу дня снизился на 5 копеек в покупке и продаже.
В пятницу Нацбанк установил справочный курс доллара на уровне 27,8268 грн, на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем (в четверг 13 декабря он составил 27,8775 грн).
К моменту завершения торгов на межбанке доллар вырос до уровня 27,89/27,93 грн. Курс евро к концу сессии опустился до уровня 31,47/31,51 грн.
Официальные курсы других иностранных валют на субботу 15 декабря 2018 года установлены Нацбанком на таком уровне:
Злотый Польша – 7,38 грн
Фунт стерлингов Великобритания – 35,27 грн
Швейцарский франк – 28,07 грн
Юань Китай – 4,05 грн
Японская йена – 0,246 грн
Турецкая лира – 5,20 грн.
Сообщалось, что был опубликован рейтинг Всемирного банка, Украина улучшила свои результаты в индексе качества государственного управления WGI. Регуляторная среда для бизнеса в Украине за год улучшилась, хотя все еще остается в отрицательной зоне. Согласно результатам Всемирного банка, этот показатель улучшился в 2017 году до минус 0,32. В 2016 году он составлял минус 0,43.
Хотя за весь период, в течение которого касательно Украины составляли подобный рейтинг, страна никогда не выходила из “минусов”. Худший показатель был в 1998 году – минус 0,76. В 2017-м Украина показала максимальный результат. Также поднялся и общий рейтинг среди 213 стран. За 2017 год он составил 40,38%. Это означает, что у 40,38% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем у Украины. По итогам 2016 года показатель Украины составил 36,06%, а в 2015-м – 29,81%. Это означает, что Украина постепенно поднимается в общем рейтинге.
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