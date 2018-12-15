Доллар начал расти: спрос увеличивается, актуальный курс — politeka.net

Курс валют на 15 декабря 2018 года: в конце рабочей недели доллар на межбанковском валютном рынке пошел в рост.

В субботу 15 декабря продолжают действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2786.7006 гривны

100 евро – 3168.7573 гривны

10 российских рублей – 4.2060 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 15 декабря вырос до 27,87 грн. Курс евро НБУ на 15 декабря поднялся до 31,69 грн.

Напомним, в предыдущий банковский день, четверг 13 декабря, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2780.8135 гривны

100 евро – 3155.1110 гривны

10 российских рублей – 4.1866 гривны.

Курс валют на 15 декабря 2018 года

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 14 декабря доллар и евро разошлись в разных направлениях. Американская валюта подорожала на 12 копеек в покупке и продаже на фоне возросшего спроса. Курс евро к концу дня снизился на 5 копеек в покупке и продаже.

В пятницу Нацбанк установил справочный курс доллара на уровне 27,8268 грн, на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем (в четверг 13 декабря он составил 27,8775 грн).

К моменту завершения торгов на межбанке доллар вырос до уровня 27,89/27,93 грн. Курс евро к концу сессии опустился до уровня 31,47/31,51 грн.

Официальные курсы других иностранных валют на субботу 15 декабря 2018 года установлены Нацбанком на таком уровне:

Злотый Польша – 7,38 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 35,27 грн

Швейцарский франк – 28,07 грн

Юань Китай – 4,05 грн

Японская йена – 0,246 грн

Турецкая лира – 5,20 грн.

Сообщалось, что был опубликован рейтинг Всемирного банка, Украина улучшила свои результаты в индексе качества государственного управления WGI. Регуляторная среда для бизнеса в Украине за год улучшилась, хотя все еще остается в отрицательной зоне. Согласно результатам Всемирного банка, этот показатель улучшился в 2017 году до минус 0,32. В 2016 году он составлял минус 0,43.

Хотя за весь период, в течение которого касательно Украины составляли подобный рейтинг, страна никогда не выходила из “минусов”. Худший показатель был в 1998 году – минус 0,76. В 2017-м Украина показала максимальный результат. Также поднялся и общий рейтинг среди 213 стран. За 2017 год он составил 40,38%. Это означает, что у 40,38% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем у Украины. По итогам 2016 года показатель Украины составил 36,06%, а в 2015-м – 29,81%. Это означает, что Украина постепенно поднимается в общем рейтинге.

Напомним, военное положение в Украине: что будет с банками и кредитами.

Как сообщала Politeka, в Швеции наличные деньги составляют 1% от объема экономики страны.

Также Politeka писала о том, что Европарламент нанес мощный удар по Путину: «угроза безопасности Европы».

Источник