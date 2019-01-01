Доллар на Новый год: НБУ установил курс валют на праздники — politeka.net

Курс валют в Украине на 1 января 2019 года: НБУ установил курс доллара и других валют на новогодние праздники

Во вторник 1 января, выходной день, продолжают действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил в пятницу 28 декабря:

100 долларов США – 2768.8264 гривны

100 евро – 3171.4138 гривны

10 российских рублей – 3.9827 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 1 января находится на уровне 27,69 грн. Курс евро НБУ на 1 января составил 31,71 грн.

Напомним, в предыдущий банковский день действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2745.4979 гривны

100 евро – 3123.5530 гривны

10 российских рублей – 3.9861 гривны.

Курс валют в Украине на 1 января

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 28 декабря доллар подорожал в покупке на 13 копеек и на 11 копеек в продаже. Курс евро повысился к концу торгов на 13 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

Во вторник 1 января действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 353648.35 грн

Серебро – 4168.47 грн

Платина – 219567.93 грн

Палладий – 347764.60 грн.

Официальные курсы других иностранных валют на вторник 1 января 2019 года Нацбанк установил на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,37 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 35,13 грн

Швейцарский франк – 28,25 грн

Юань Китай – 4,03 грн

Японская йена – 0,250 грн

Турецкая лира – 5,25 грн.

Напомним, с 1 января 2019 года заработает новый способ обмена валют. Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Можно будет внести в аппарат наличные, а взамен получить выбранную валюту. Пользователь получит чек с указанной суммой операции, курсом конвертации и личными данными. Последние указываются при конвертациях более 150 тысяч грн. При этом любой желающий будет иметь право на обратную операцию в течение 15 минут, если решит, что его обслужили по невыгодному курсу или просто передумал.

Раньше в Украине действовал прием иностранной валюты через платежные терминалы, но без выдачи банкнот. То есть конвертация проходила в системе интернет-банкинга, но была закрыта до нормативного урегулирования. Одновременный прием наличных и их выдачу технически можно реализовать на специальных банкоматах, которые пока настроены на работу с гривной. Если спрос на новую услугу будет расти, то банки закупят новые аппараты. Финансисты надеются, что вскоре Национальный банк Украины даст официальное разрешение не только на наличный, но и на безналичный валютообмен.

Напомним, выплаты на детей отменяются: принято скандальное решение.

Как сообщала Politeka, Украина дождалась кредита под гарантии Всемирного банка: раскрыты неожиданные условия транша.

Также Politeka писала о том, что названа стоимость новогоднего стола в Украине: «сэкономить не получится».

Источник