Доллар на межбанке превысил 28,30 гривен, евро торгуется выше 33

Курс доллара к гривне с начала торгов вырос на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 12:30 30 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 18 копеек — до 28,33 гривен за доллар, курс в покупке поднялся до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос 23 копейки — до 33,11 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,1400 — 28,2300 грн/доллар, евро 32,9519 — 33,0573 грн/евро, российский рубль 0,4137 — 0,4153 грн/рубль.

По состоянию на 12:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,3000 28,3300

EUR/UAH 33,0770 33,1121

RUB/UAH 0,4151 0,4158

Напомним, 29 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1300-28,1500, евро 32,8642 -32,8848 грн/евро, российский рубль 0,4119-0,4124 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 28,05 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 811,6426 гривны за 100 долларов (+6,5209);

3 278,3753 гривны за 100 евро (-6,4222).

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