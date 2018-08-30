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Доллар на межбанке превысил 28,30 гривен, евро торгуется выше 33

Курс валют 30 Авг 2018
Доллар на межбанке превысил 28,30 гривен, евро торгуется выше 33
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Курс доллара к гривне с начала торгов вырос на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 12:30 30 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 18 копеек — до 28,33 гривен за доллар, курс в покупке поднялся до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос 23 копейки — до 33,11 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 28,1400 — 28,2300 грн/доллар, евро 32,9519 — 33,0573 грн/евро, российский рубль 0,4137 — 0,4153 грн/рубль.

По состоянию на 12:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты         Bid             Offer

USD/UAH     28,3000    28,3300

EUR/UAH     33,0770    33,1121

RUB/UAH     0,4151      0,4158

Доллар на межбанке превысил 28,30 гривен, евро торгуется выше 33

Напомним, 29 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1300-28,1500, евро 32,8642 -32,8848 грн/евро, российский рубль 0,4119-0,4124 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 28,05 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 811,6426 гривны за 100 долларов (+6,5209);

3 278,3753 гривны за 100 евро (-6,4222).

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