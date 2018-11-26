Доллар на черном рынке вырос почти на гривну | Korrespondent.net — Корреспондент.net

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Гривна резко теряет позиции

Наличный валютный рынок лихорадит на фоне заседания парламента по введению военного положения.



Перед голосованием Верховной Рады по введению военного положения в Украине курс доллара на черном рынке резко вырос. Об этом сообщается на сайте Міняйло в понедельник, 26 ноября.



Так, по состоянию на 17:10 средний курс доллара в покупке составляет 28,05 грн, а в продаже – 28,89 грн.



При этом еще в пятницу, 23 ноября, доллар продавался по 27,94 грн.



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Ранее стало известно, что гривна начала снижаться на межбанке. На открытии котировки установились на уровне 27,86-27,93 гривны за доллар. В то время, как в пятницу межбанк закрылся на уровне 27,74-27,76 гривны за доллар.



Отметим, вопрос введения военного положения из-за инцидента в Керченском проливе Верховная Рада начала рассматривать в 16:00. Накануне его введение одобрили совет СНБО и президент Петр Порошенко.



В НБУ ранее заявили, что введение военного положения не повлияет на работу банковской системы. Тем не менее, Нацбанк срочно собирает глав крупнейших банков на совещание.



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