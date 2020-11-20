Доллар может упасть на 20% в 2021 году

20 ноября 2020, 19:34

Падение доллара может произойти на 20% уже в 2021 году

Американский доллар может упасть на 20% уже в следующем году. Об этом сообщает издание Financial Times.

По мнению аналитиков, появление вакцины от коронавируса и последующее восстановление мировой экономики и повлекут за собой резкое падение доллара.

В частности, эксперты с Уолл-стрит отмечают, что доллар пользуется спросом во время стресса, что отражает его традиционное значение для инвесторов и вкладчиков.

«Может ли доллар упасть на 20 процентов в следующем году? Думаем, да», — высказал мнение стратег банка Citi Кэлвин Цзе.

Консенсус-прогнозы Bloomberg свидетельствуют, что индекс доллара к концу следующего года упадет на 3%. По среднему прогнозу, за этот период евро вырастет до 1,21 доллара против 1,18 доллара в настоящее время.

Падение курса доллара на 20% будет самым большим с начала 2001 года.

Кроме того, представитель Goldman Sachs Зак Пандл высказал мнение, что доллар ослабнет даже в случае, если экономика США начнет набирать обороты.

«Мы думаем, что доллар может существенно ослабнуть, поскольку инвесторы будут искать более высокую прибыль за пределами США и выходить из безопасных убежищ, в которых они находились на протяжении всего периода Covid», — сказал он.

Стратег по перекрестным активам в Morgan Stanley Эндрю Шитс прогнозирует 4-процентное падение индекса доллара и ожидает, что курсы валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии начнут расти, когда вакцина станет широкодоступной.

Отметим, еще в апреле Международный валютный фонд заявил, что мировая экономика остановилась и ситуация теперь намного хуже, чем в 2008 году.

Как сообщалось, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавируса не способна остановить пандемию. Она должна использоваться лишь в комплексе других мер для завершения пандемии.

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