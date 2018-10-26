Доллар, инфляция и не только: в МВФ назвали рецепт экономического успеха Украины

Реализация реформ и сбалансированная макроэкономическая политика приведут Украину к экономическому успеху

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает Хвыля.

По его словам, сохранение достигнутой макроэкономической стабильности необходимо для роста и процветания Украины.

«Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться», — подчеркнул Люнгман.

Он также отметил структурные реформы, которые были начаты в 2014 году, включая реформы финансового и энергетического секторов, а также создание институтов по борьбе с коррупцией.

Люнгман обратил внимание на важность продолжения этих реформ для укрепления экономики и привлечения необходимых инвестиций. По его словам, если Украина будет придерживаться всего этого, то курс доллара станет более-менее приемлемый для украинцев.

«Последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в правильном направлении», — добавил он.

Украинцам рассказали, когда стоит ожидать получения нового транша макрофинансовой помощи от МВФ.

«Пока мы не можем говорить о четких сроках, поскольку решение будет приниматься советом директоров МВФ. Мы ожидаем, что оно состоится в декабре…», — отметил глава НБУ Яков Смолий.

В то же время он уточнил, что нового транша от МВФ стоит ожидать до конца этого года.

Как сообщалось ранее, в МВФ готовы утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины – stand by arrangement (SBA) только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

19 октября правительство приняло решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%. Вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Напомним, украинцев признали почти самыми бедными на планете.

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