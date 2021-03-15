Доллар имеет двойное дно | Investing.com

Козыри «медведей» по EUR/USD сильны, но будут перебиты

Рынок настолько часто обманывает, что теории заговоров рождаются на каждом шагу. На самом деле крупные игроки не могут себе позволить действовать как трейдеры с Reddit, так как тут же схлопочут обвинение в манипуляциях, а то и тюремный срок. Обман имеет место в умах инвесторов. Они принимают желаемое за действительное и действуют так, как видят, не в состоянии копнуть глубже.

За счет чего растет ? Я вижу, по крайней мере, три причины. Благодаря масштабным фискальным стимулам и быстрой вакцинации способен разогнаться чуть ли не до 10% уже в первом квартале, в то время как еврозона, вероятнее всего, столкнется с двойной рецессией. Доходность казначейских облигаций повышается быстрее их европейских аналогов. Нежелание ФРС беспокоиться по поводу роста ставок долгового рынка усиливает панику, ведет к повышению стоимости хеджирования валютных рисков, что исторически является хорошей новостью для «медведей» по EUR/USD.

Динамика EUR/USD и стоимости хеджирования

Динамика EURUSD и стоимости хеджирования

Источник: Nordea Markets

На самом деле сила экономики США сегодня — это хорошая новость для ориентированных на экспорт регионов, включая еврозону, завтра. Благодаря масштабной помощи внутренний спрос в Штатах настолько велик, что мировая экономика сталкивается с серьезным дефицитом товаров. Увеличение сроков поставок является повсеместной проблемой: согласно исследованиям IHS Markit, показатель в феврале достиг второй максимальной отметки за всю историю. Как известно, есть спрос – будет и предложение. И Европа наверняка станет сокращать гандикап с США во втором-четвертом кварталах за счет экспорта.

Дефицит товаров способствует росту цен. Рынок нервничает, что пассивность ФРС усилит панику и будет способствовать ускорению распродаж трежерис и откату фондовых индексов. На самом деле 2-х и 5-тилетние инфляционные ожидания растут быстрее, чем 10-летние. То есть позиция Федрезерва о временном всплеске инфляции верна. Согласно опросу экспертов Bloomberg, FOMC повысит ставку в 2023, однако вряд ли станет сигнализировать об этом на заседании 16-17 марта.

Динамика инфляционных ожиданий

Динамика инфляционных ожиданий

Источник: Financial Times

Что касается опережающего роста доходности американских облигаций над европейскими, то речь также идет о временном явлении. Начни экономика еврозоны подавать признаки жизни, ситуация изменится, и у ЕЦБ не будет необходимости ускорять закупки активов в рамках PEPP. Более того, запаздывающая динамика ставок по долгам в Старом свете позволяет местным фондовым индексам опережать аналоги из Штатов. прибавил в марте 4,5%, – 3,5%, а – лишь 1%. В настоящее время имеет место активная покупка отстающих в 2020 компаний, и структура европейского рынка акций говорит о том, что он может преуспеть.

Таким образом, несмотря на то, что в краткосрочном периоде доллар США способен укрепиться, средне- и долгосрочные перспективы ничуть не изменились. Они остаются «бычьими». Пока держим сформированные от 1,199 шорты, наращиваем их на прорыве поддержек на 1,191 и 1,188, однако если пара поднимется выше 1,199 и 1,204 переворачиваемся и входим в лонг.

Дмитрий Демиденко для LiteForex





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