Доллар играет на контрасте

Если посмотреть на американские фондовые рынки, то может показаться, что мировая экономика пышет здоровьем. Корпоративная отчетность впечатляет даже вопреки сильному доллару, эксперты Wall Street Journal повышают оценки ВВП США в 2018 с 2,9% до 3%, возвращается к уровням январских максимумов. Все хорошо, прекрасная Маркиза? Не тут-то было! Достаточно перевести взгляд на рынки развивающихся стран, чтобы понять, что свеча уже давно упала на ковер. Контраст в развитии налицо, и именно благодаря ему «медведи» по сумели прорвать важные поддержки на 1,1535 и 1,151 и выйти на оперативный простор.

Если в начале 2018 на рынке активно обсуждали тему близости окончания экономического цикла в США, что позволяло обосновать скорое восстановление восходящего тренда по основной валютной паре, то в настоящее время сторонников такой теории зачисляют в изгои. О каком завершении цикла может идти речь, если растут быстрее, чем в прошлом году, а опрошенные Wall Street Journal специалисты считают, что к середине 2019 упадет до 3,6%, самой низкой отметки за последние полвека?! 88% респондентов популярного издания уверены в четырех по федеральным фондам в 2018. Это гораздо выше выдаваемых срочным рынком шансов (67%).

Прогнозы экспертов по ставке ФРС

Прогнозы экспертов по ставке ФРС

Источник: Wall Street Journal.

Чем могут ответить доллару конкуренты? ЕЦБ не собирается повышать ставки ранее осени 2019 и не устает высказывать опасения по поводу торговых войн. Согласно последнему исследованию центробанка, если уже озвученные импортные пошлины вступят в силу, то средняя тарифная ставка в США возрастет до уровней, не наблюдавшихся за последние 50 лет. При этом, по мнению 61% респондентов Wall Street Journal, в течение следующих 12 месяцев пошлины будут увеличиваться. Торговая война только начинается, а экономики еврозоны и Китая уже серьезно забуксовали. Вот вам и еще один контраст: если в 2017 европейский ВВП расширялся наиболее быстрыми темпами за десятилетие и опережал американский аналог, то в 2018 дивергенция в экономическом росте США и стран валютного блока оказалась самой значительной с 2014.

Стоит ли в подобных условиях удивляться синхронному движению вверх гринбека и американских фондовых индексов? Казалось бы, получающие около 40% доходов из-за рубежа эмитенты акций, входящих в базу расчета S&P 500, должны были прогнуться под влиянием ревальвации. В реальности все вышло иначе: взбодренный фискальным стимулом внутренний спрос стер весь негатив от сильного доллара и увеличения стоимости заимствований. Американские фондовые индексы идут вверх, а контраст в их динамике с аналогами из других регионов заставляет инвесторов с интересом поглядывать в сторону Нового света. Деньги текут в Штаты, способствуя продолжению ралли .

На таком фоне прорыв нижней границы среднесрочного торгового диапазона 1,15-1,2 выглядит логичным. Вчерашняя поддержка становится сопротивлением, и пока «быки» по EUR/USD не найдут в себе силы взять его штурмом, инициатива будет находиться в руках их оппонентов.

Дмитрий Демиденко для LiteForex





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