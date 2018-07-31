Доллар и евро в Украине рвутся вверх: новый курс валют от НБУ

Сегодня, 19:07

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Национальная валюта ослабла по отношению к американской и европейской



Фото: «Сегодня»

На завтра, 1 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:





31.07

01.08

Изменение

1 доллар США

26,76 грн

26,87 грн

+ 0,11 грн

1 евро

31,26 грн

31,53 грн

+ 0,27 грн

10 российских рублей

4,26 грн

4,31 грн

+ 0,05 грн



Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет завтра на 11 копеек. При этом экономисты предупредили украинцев о взлете курса доллара. Эксперты уверены – стойкость гривни будет зависеть от внешнеэкономических факторов

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Курс евро вырастет на 27 копеек, закрепляясь выше психологической отметки в 31 грн. Специалисты прогнозируют, что выше этой отметки евровалюта не сможет долго удерживаться из-за глобальных тенденций.

Стоимость 10 российских рублей повысится 1 августа на пять копеек.









Прогноз курса доллара на 2018 год

Согласно «Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы», разработанному Минэкономразвития и принятому Кабмином 11 июля, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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